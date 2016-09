Bor på en gård midt i storbyen: Skapte sitt eget hageunivers midt mellom blokker og rekkehus

Det skjedde plutselig for 15 år siden.

Da fikk Liv nok av knirkelyder og tråkking i etasjene over og under, pluss klaging fra naboer på at hun hørte på lydbok.

Hun var derfor klar for å forlate den gamle byleiligheten hun bodde i på Skillebekk vest i Oslo.

Ikke minst savnet hun hage. Som barn løp hun rundt og luktet på blomstene på eiendommen, som tilhørte hennes mors familie på Ormøya.

Da hun oppdaget at Haugerud gård var til salgs, slo hun kjapt til.

Hun tok med seg familien - mann og datter - pakket sammen gammelt arvegods, og ble landkone i det hvitmalte huset med rødt stabbur, rett nær Haugerud t-banestasjon i Oslo.

- Jeg synes det er perfekt at det er så kort vei til offentlig kommunikasjon her. Jeg kan ta banen ned til byen på et blunk eller ta med mine tre hunder på en tur nær skogen. For meg passer denne kombinasjonen perfekt, sier Liv.

Elsker engelske hager

Deler av det gamle huset i tre etasjer er fra 1790.

I den innerste stuen har Liv sitt atelier og her maler hun sine bilder, ofte ulike kvinnekropper omgitt av behagelige pudderfarger.

Da familien flyttet til Haugerud gård var det nesten ingen blomster i hagen, kun noen høye løvtrær og busker.

Sakte men sikkert har hun bygget opp uterommet til et frodig paradis der det bugner av roser, pioner, hortensiaer, iris, revebjeller, stormarikåpe, fuglebad, sittegrupper, romantiske hagebuer, skulpturer og sjelfulle hagemøbler med rust på.

- Jeg elsker engelske hager, og har besøkt noen av dem i Storbritannia. Jeg drømte lenge om å skape mitt eget hageunivers og nå som jeg har realisert det, har jeg også skaffet meg litt i meste laget å gjøre. Hagen krever mye stell. Det går med noen timer hver dag utendørs når jeg er hjemme i mai, juni og juli. Deler av sommeren tilbringes også på hytta i Portør, sammen med familien, forteller Liv.

Fakta: Livs tips Rustne hagemøbler har Liv Heier kjøpt på Krukkegården i Drøbak samt hos nettstedet Lauritz.com Hvis du har snegler i hagen skaff deg et par leopardsnegler. De spiser opp Iberiasneglene. Dette er en teori som ikke er forsket på, men som Liv mener fungerer for hennes hage. Lag varm kompost i kompostmaskin av matavfall på kjøkkenet. Komposten gir god og næringsrik gjødsel til plantene i hagen.

Selvlaget kompost

- Det er meditasjon for meg å jobbe med planter. Hvert år bruker jeg noen tusenlapper på nye blomster – så det begynner å bli en del ulike vekster her nå. Det er mest prydblomster.

- Men også noen gamle sorter som jeg har fått fra Ormøya, blant annet iris som har en helt egen glød. Hun har også fått pionavleggere fra venner på Eiksmarka.

I det hele tatt er det en broket forsamling med planter i hagen, nye og gamle, og noen få nytteplanter i drivhuset, blant annet urter og tomater.

I juli dufter hagen søtt av pioner og roser i rosa, rødt og hvitt.

Lukten av frisk blomstersødme er herlig å ta inn mens vi vandrer gjennom den ene romantiske hagebuen etter den andre og lar oss blende av blomstens fargeprakt.

For å få plantene til å strutte og stråle som de gjør her gjødsler Liv dem med selvlaget, varm kompost, som hun mikser sammen hjemme på kjøkkenbenken og som hun komposterer i en varmkompost beholder ute i hagen.

Fakta: Fakta Haugerud gård Haugerud gård Gården ligger bevart inne blant drabantbybebyggelsen på Haugerud øst i Oslo, og har historie helt tilbake til middelalderen. Ligger mellom Haugerud senter og Stjernemyra barnehage. Gården drives ikke lenger, men våningshuset og stabburet står fortsatt. Gården hadde opprinnelig flere husmannsplasser, Karlsstua, Larsbråten og Hagapynten. I 1947 kjøpte Oslo kommune store deler av gården for å bygge boliger, og selve området rundt er i dag bygd om til rekkehus og eneboliger. Kilde: Wikipedia, oppdaggroruddalen.no

Liker at det er litt kaos

Hun tror også at det å plante tett i bedene er lurt for da slipper ikke ugresset til.

Litt kaos i hagen dessuten bra for det økologiske mangfoldet. Det skaper blanse mellom ulike arter samt relativt lite sykdom på plantene.

I den store hagen er det god plass til kvithauger som fungerer som bolig for humler og piggsvin.

Den samme nostalgien som vi ser utendørs gjenspeiler seg også innendørs.

Arvede, antikke møbler, bruktfunn og lysekrone på kjøkkenet samt utsøkt sans for fargeharmonier preger interiøret.

Her er gamle møbler og myke sittegrupper og en drøss med pynteputer.

Ingenting er helt overlatt til tilfeldighetene selv om det lett kan se slik ut.

Liv Heier liker å skape atmosfære enten ute, eller inne, og med sine malerier.

På sommerstid plukker hun inn blomster fra hagen nesten daglig.

Det er som ha sin egen blomsterbutikk rett utenfor stuedøren, der hun vasser i blomster og gode dufter.

I dag tar hun med seg noen av dem inn, som hun med en elegant letthet danderer i buketter, for å skape sommerlykke også innendørs på Haugerud gård.

