DNB-analytiker: - Selg utleieboligene

Analytiker i DNB, Simen Mortensen, sier at nordmenn som kjøper boliger på disse nivåene er ekstremt eksponert mot en økning i rentenivået, skriver Finansavisen.

Mortensens statistikk viser at sist gang andelen på boliglån var så høy som den er nå, var under finanskrisen i 2007/2008 og under boligkrakket i 1988.

- Betalingsevnen har gått til værs som følge av de fallende rentene. Hvis rentenivået stiger med tre prosentpoeng vil lånekostnadens andel av nordmenns disponible inntekt øke fra 43,4 til 53,3 prosent, sier Mortensen.

Lav rente henger sammen med høye boligpriser

Han mener de rekordlave rentene er grunnen til de skyhøye boligprisene.

- Dersom rentene kommer tilbake til det Norges Bank omtaler som normale rentenivåer, vil låneutgifter som andel av disponibel inntekt øke betydelig for boligkjøpere, sier Mortensen. (©NTB)

