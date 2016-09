Ekspert ber unge boligkjøpere skynde seg til banken

- Unge førstegangskjøpere er sårbare fra før når prisveksten er så kraftig. De vil komme enda mer bakpå nå, med både høyere krav til inntekt og mindre bruk av skjønn hos bankene, sier samfunnsøkonom og boliganalytiker Mari Mamre til Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet foreslår at de nye og strengere boliglånsreglene skal tre i kraft fra årsskiftet.

Det betyr at det vil haste å komme seg på boligmarkedet, påpeker Mamre.

- Skynd deg å skaffe finansiering, i hvert fall hvis du skal kjøpe bolig i et pressområde, sier Mamre.

- Vil treffe lærere og sykepleiere

Finanstilsynet ønsker å dempe boligpris- og gjeldsveksten gjennom nye forslag som ble oversendt til Finansdepartementet torsdag.

Tilsynet vil blant annet frata bankene muligheten til å utøve skjønn i kravet om 15 prosent egenkapital i opptil 10 prosent av de innvilgede boliglånene.

I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

- Hvis det innføres et så rigid regelverk, vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn. Det vil også treffe lærere og sykepleiere og andre med lav snittlønn, sier Mamre.

Fem ganger brutto årsinntekt

Norges største boligbyggelag, Obos, deler Mamres kritiske holdning og oppfordrer finansminister Siv Jensen (Frp) til å la bankene få beholde muligheten til å utøve skjønn rundt kravet om egenkapital.

- Flere av de foreslåtte tiltakene vil ytterlige forverre muligheten for dem med lavest inntekt til å komme inn i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Obos mener dessuten at forslaget om å innføre et generelt gjeldstak på fem ganger brutto årsinntekt og å skjerpe avdragsplikten for alle vil gjøre det altfor vanskelig for nye å komme seg inn i boligmarkedet.

Finansministeren bør isteden sette inn tiltak for å forhindre boligspekulasjon, mener Siraj.