Fant drømmehjemmet i Danmark for 1,3 millioner kroner

- Vi hadde besøk av en fireåring, og da han gikk inn døren til Toms musikkhule utbrøt han: Åh, et gutterom!

Eli Vidhammer ler godt i sitt nye hus i Hirtshals.

Etter en oppvekst på Sunnmøre og et langt voksenliv i Bergen, var det på tide å bli med ektemannen Tom Jensen tilbake til hans fødeland.

Etter å ha solgt et hus på Nesttun, er nå Danmark hjem for begge. Da de så på hus, hadde de noen krav til både de på to og de på fire.

Musikk og maleri

Alf Ove Hansen

- Jeg ville ha en hage både jeg og kattene kunne boltre oss i. Tom har en stor samling LP- og CD-plater, og mye nostalgi som også skulle få plass. I tillegg maler jeg, så hobbyene våre er plasskrevende. Vi ønsket også et hus med to bad og flere soverom. For vi regner med mye besøk fra Norge, og spesielt fra min sønn Jonas som er student i Norge. Vi fikk alt dette, samt gåavstand til matbutikk og strand, med buss og tog i kort avstand forteller Eli Vidhammer.

Alf Ove Hansen

Et hus på over 200 kvadratmeter med 2500 kvadratmeter hage ble deres etter få måneders leting og en enda kortere forhandling med eierne.

Alf Ove Hansen

Alf Ove Hansen

For 1,3 millioner danske kroner fikk de sin drøm. Overtagelsen var i november sist år, så hagen måtte ligge i ro.

Tankene om musikkrommet derimot ble særdeles konkrete.

Alf Ove Hansen

I den tidligere fjøsdelen av huset, hadde de forrige eierne plassert alt verktøyet.

Å ha et verksted var ikke av interesse, og Tom hadde strengt tatt en plan med rommet allerede på første visning.

- Da jeg åpnet døren, tenkte jeg med en gang: Dette rommet skal bli mitt!

Alf Ove Hansen

ABBA og Hellas

For å få plass til 3000 LP-plater og nesten like mange CD-er samt et utall effekter, måtte det et tremåneders deltidsarbeid til.

De saget ut en del av betonggulvet, og de satte også dør inn fra stua og inn slik at en slipper å gå ut vinterstid.

Rommet ble også lydisolert, så tv kan stå på i stua vegg i vegg uten at musikken kommer ut.

Alf Ove Hansen

Fakta: Granly Eiere: Norske Eli Synnøve Vidhammer og danske Tom Michael Jensen Hvor: Åbyen ved Hirtshals, Jylland helt nord i Danmark Størrelse: 220 m² murhus med maskinhus, garasje med stort loft og 2500 m² hage

- Vi byttet også ut alle de seks gamle fjøsvinduene, og fikk inn nye i samme stil. De røde og rustne bjelkene ble pusset i flere ganger slik at metallmalingen ville feste seg. Murveggene måtte også pusses og hull dekkes. Gulvet var et grovt verkstedsgulv, så vi hadde på fyllmasse og malte så over to ganger med spesialmaling.

Resultatet var ferdig i februar, og da ble det plass til både TV, sofa, kommode, gamle telefoner og selvsagt musikken.

Stilen er ikke det du kanskje kan forvente, for Tom har ikke satt opp en bar i et hjørne.

- Jeg elsker Hellas og California, så jeg ville ha blå bjelker, hvite vegger, surfe-plakater og veggpynt for å få stemningen fra disse stedene. En palme er også på plass, og alle møblene er kjøpt på bruktbutikker. Som alle fra Jylland, liker også jeg å gjøre en god handel. Star Wars-figurer og annet humor og kitsch er det også plass til. Og mine første musikalske helter ABBA, har fått ekstra god plass, forteller Tom.

Alf Ove Hansen

Alf Ove Hansen

Svenskekvartetten er ikke akkurat et typisk førstevalg for menn i 40-årene, men det lever Tom godt med. Favoritten er forøvrig Bjørn.

- Jeg liker mange typer musikk. Jeg har jobbet som DJ i mange år, og også hatt egne radioprogrammer. Men ja, jeg er ekstra glad i pop fra 1970- og -80-tallet!

Nå kan de få årets byggeskikkpris: - Utgangspunktet var jo ikke så godt. Vi hadde en skrå, liten og inneklemt tomt.

Herlig i hagen

Eli har fått sin dose ABBA og disco, og tar pause fra Bee Gees, Beach Boys og de andre i hagen.

Alf Ove Hansen

- Jeg har nok gått litt amok med planter og utstyr til drivhuset og kjøkkenhagen. I den lille hageflekken vi hadde i Bergen druknet alt i regnet, eller så spiste brunsneglene det. Her vokser jo alt, så det har vært en bratt læringskurve. Neste år planter jeg nok ikke så mye.

For i år høster hun tomater – både de langs husveggen, i stua og i drivhuset viste seg å vokse like godt alle sammen, sitroner, fiken, oregano, basilikum, timian, sitronmelisse, salvie, rucola, sukkererter, paprika, agurk, aubergine, squash, bringebær, stikkelsbær, moreller, epler, pærer og plommer.

Alf Ove Hansen

- Jeg kjøpte faktisk et plommetre, men det var før jeg visste at vi hadde to fra før. Så et godt råd når du overtar en hage, er å være tålmodig og se hva som kommer opp. Jeg har forresten også lært mye om insekter, og jeg slåss med maur. Snedige vesener, som holder bladlus som melkekyr. Så jeg bruker litt gift dessverre ute, men i drivhuset går det i kjerringråd som kanel og sitronskiver skviset inn her og der.

Fakta: Åtte second hand-favoritter i Danmark Paret elsker bruktbutikker, og her er deres favoritter i nærområdet. Blå Kors Genbrug, Sønderbro 26, Bindslev Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Vestergade 11, Sindal Genbrugsbutikken til Y’s Men’s Club, Danmarksgade 30, Sindal AVV Genbrugsbutik, Mandøvej 4, Hjørring Danmission Genbrug Hjørring, Farøvej 3, Hjørring Tidernes Ting, Østergade 24, Hjørring Habengut, Østergade 49, Hjørring Lykkegaard, Bindslevvej 54, Tversted

Jo da, det regner her også

Hagen er også det som har tatt mest tid. Den var større enn de trodde, og mye måtte fjernes.

Praktisk nok er det gratis å kaste avfall på gjenvinningsstasjonene i Danmark.

- Jeg må ha færre planter neste gang. Det tar tid å ta seg av alt. Jeg jobber også deltid med websider og kommunikasjon for kreftforskningssenteret CCBIO på Universitetet i Bergen, og har mange prosjekter ved siden av. Men så skal bare ut og vanne litt, snakke med agurken, gjerne ringe en snakkesalig søster og så er det gått flere timer!

Alf Ove Hansen

Det er likevel ren terapi, så får boken om faren og politikeren Ole Johan Vidhammer komme senere.

Staffeliene og malerpenslene går heller ikke sin vei.

- Jeg har faktisk ikke spenninger i nakken mer. Jeg går inn i en helt egen verden når jeg går inn i drivhuset. Klimaet er faktisk det beste med hele flyttingen. Vi har byttet ut 300 regnværsdager med godt vær nesten hver dag. Jo, det kan regne her også, men det er kun byger. Vi har også en strand en kort sykkeltur unna og fantastisk natur, så her nyter vi virkelig livet. Og nei, jeg savner ikke fjellene!

EU er ikke skummelt

Selv om Eli har vært i Danmark så ofte at hun ikke tenker på det som et utland, er det noe nytt hun har merket seg etter flyttingen.

- Jeg snakker ikke dansk ennå, men har lært meg å si «takk, i like måte» på perfekt dansk. For folk her er så utrolig høflige, og alle fra butikkansatte til forbipasserende ønsker deg en fin dag. Det skules litt mer i Norge, synes jeg. Så i starten var det faktisk litt slitsomt å være i hagen på forsiden av huset, for alle som gikk forbi forventet respons.

Alf Ove Hansen

Tom er enig, og sier at etter 15 år i Bergen ser han at nordmenn er mer reserverte enn danskene. Det er likevel ikke alt i hjemlandet han ser lyst på nå.

- Da jeg dro, var det mange fra andre kulturer også i småbyene og folk inviterte på en kopp kaffe og lærte om hverandres kultur. Nå er det en tendens til at danskene er langt mer skeptiske. Det er ikke hyggelig å se at fløyene er blitt så langt fra hverandre.

De råder uansett andre å følge drømmene sine, uansett hvilket land en tenker på å flytte til.

- Det er ikke så skummelt som en skulle tro. Både familie og venner sa: Skal dere virkelig flytte til EU?! Det går helt fint, og vi har ingen planer om å bo i Norge igjen. Vi blir her!