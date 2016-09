Funkishus i betong: Folk spør fremdeles om de skal sparkle og pusse betongveggene, men det skjer ikke

Betongvillaen på godt over 300 kvadratmeter i grunnflate ligger og skuer utover lyngheiene i vest.

Hele langveggen har vinduer fra gulv til tak.

- Utsikten er som et maleri i stadig forandring, sier Karianne Vikse.

Utsikten er også ektemannens jaktterreng, han har faktisk skutt hjort fra hagen.

Fikk tomt i bryllupsgave

Det er åtte år siden Karianne og Kristian Vikse flyttet fra et trangt byggefelt i byen og bosatte seg midt i hjortelandskapet.

Irene Jacobsen

Utrolig nok bor de bare ti minutt fra sentrum av Haugesund, Indre Kai, sildejazz og filmfestival.

Kristian vokste opp et par hundre meter lenger unna. Hustomten fikk de i bryllupsgave av foreldrene hans.

- For noen er drømmen å bo tett, å dele grillpølsene med naboene. Vi drømte fred og ro og mye natur, sier Karianne.

Fakta: Her bor Karianne (37), Kristian (37), Mari (15) og Brede (11) Vikse. Viksemarka, Haugesund Instagram: @brandbyvikse Blogg: brandbyvikse.blogspot.no

60-tallsfunkis

Huset er resultatet av et storstilt familieprosjekt. Kristian og Karianne gikk i gang og planla huset da barn nummer to ble født.

Irene Jacobsen

Irene Jacobsen

Midt i babybobla ble drømmehuset skissert og tegnet.

De visste veldig godt hva slags hus de ønsket seg, men det var først da hans bestefar, arkitekt Bjarne Gjerde, fikk tegningene mellom hendene at bygget virkelig tok form.

Ikke bare økte arkitekten grunnflaten med 180 kvadratmeter, men han satte også sitt særpreg på det.

I Haugesund har Gjerde tegnet mange offentlige bygg, næringsbygg og privathus.

- Vi ønsket at han skulle gjøre det som er så typisk han, at han skulle bruke de samme materialene som han har hatt i mange offentlige bygg. Han er rå på 60-talls funkis og vi hadde veldig sansen for måten han lar dragerne være synlige både inne og ute. Og rå betong får jeg jo nesten ikke nok av, innrømmer Karianne.

Irene Jacobsen

Irene Jacobsen

At huset ble nesten dobbelt så stort som det de selv hadde tenkt seg er de glade for i dag.

Arkitekten argumenterte for å gjøre det større, mer funksjonelt – sørge for at arealet ikke forsvinner når du møblerer.

Fakta: Karianne sine tips til deg som skal bygge nytt 1 Tenk funksjonalitet før detaljer. 2 Planlegg møblering før punktene til lys settes av elektriker. 3 Mix materialer i hvert rom. 4 Bygg etter egen lommebok. 5 Vis personlighet.

Elsker betong

Halve huset er i betong, betongarbeidet var det Kristian og faren som gjorde.

Irene Jacobsen

Irene Jacobsen

At far er forskalingssnekker var heller ingen ulempe når det skulle gjøres etter gamlemetoden, med jenrnbinding og synlige stag i den rå betongen.

Mange har etterpå lurt på når skal dere egentlig sparkle og pusse betongveggene, men det har de ingen planer om.

Det er strukturen og fargen i betongen som er hele poenget.

Irene Jacobsen

Et snekkerfirma reiste huset og satte inn vinduene, inne har de gjort alt unntatt elektrikerarbeidet og maling av de største rommene selv.

Karianne har blogget om huset og interiøret i mange år, og etter hvert også etablerte firma som en spin-off av blogglivet.

Men eget interiør er omtrent akkurat det samme som da de flyttet inn for åtte år siden.

Det eneste de har gjort er å fjerne parketten på soverommet og tatt fram betongen som lå under.

Irene Jacobsen

Irene Jacobsen

- Etter åtte år kan jeg faktisk si at det er ingen ting jeg har lyst å endre på. Moter og trender kommer og går, bare siden vi flyttet inn har kobber og gull vært in i to omganger. Jeg har alltid levd med det og kommer til å gjøre det i framtiden også. Det er for mye mas å drive med oppussing, planen var å skaffe oss et hus om ikke trengte jevnlig vedlikehold og oppussing. Velger du byggematerialer som tåler at tiden går, som står seg gjennom motebølger og trender, så sparer du deg ikke bare masse penger, men også tid.

Fakta: Betongvei Sommerens hageprosjekt har vært å støpe vei. Hver gang det regnet rant nemlig veien vekk. Huseierne ville selvfølgelig heller ha betong enn asfalt inn til huset. Problemet var bare at betongfirmaet aldri før hadde vært med på å legge dekke i en bratt vei. De var mildt sagt skeptiske til hele prosjektet. Men Kristian hadde en plan, han forskalte og la armeringsmatter i hele oppkjørselen og så fylte de i 5 meter om gangen, med perfekt helling i hele bakken. Og mens løvetannen sprenger seg vei gjennom asfalten i resten av nabolaget, ligger betongen her like upåvirket av både sol og regn, år etter år.

Klassikeren som var ammestol

Deres egen innredning er en salig miks av designklassikere, møbler fra Fretex, Ikea, oldemors stue og farfars verksted.

Irene Jacobsen

At ting har en historie synes Karianne er gøy.

Gode historier gjemmer seg ikke bare bak farfarens skomakerkrakk, men også bak Eames-gyngestolen som snart finnes i annet hvert hjem i Norge.

Irene Jacobsen

- Bakgrunnen til gyngestolen er til og med litt rørende, synes Karianne. En av de som jobbet i verkstedet der de lagde stolen til Eames, var også en høygravid kvinne. Gyngestolen laget han som en ammestol til henne.

- Sånne ting liker jeg! Det forklarer også hvorfor noen møbler blir klassikere. De har en funksjon mer enn bare et utseende. Det er litt som med gode hus, gode hus trenger ikke pusses opp hvert femte år for å fungere.