- Det var ikke så veldig gjennomtenkt, akkurat. Men nå føler jeg egentlig at vi gjorde et kupp, sier Nancy Paulsen og ler.

Sønnen Mats (4 ½) og kameraten Phillip André (5) suser opp og ned de snaue 50 meterne mellom campingvognen og den langgrunne stranden.

Her er måkeskrik og vind som rasler i trærne, sjølukt i lufta, krabber i hoven og sand mellom tærne. Og slik kan vi fortsette å pøse på med superlativer, for de stemmer alle sammen.

Når noen snakker om indrefileten i sørlandsskjærgården, må det være her den ligger.

- Vi hadde ganske flaks, smiler den ferske campingvogneieren.

Allsidig campingplass

Skottevik Feriesenter er en stor campingplass ved Blindleia i Høvåg, mellom Kristiansand og Lillesand.

Her kommer turister og legger seg til i bitte små telt, men det er også mange som har sin private campingvogn på fast plass. Strengt tatt leier man selve plassen for ett år av gangen, og både vognen og det man bygger opp rundt skal være flyttbart.

Men mange har hatt sin faste plass i mangfoldige år, og i praksis fungerer det omtrent som ei hytte.

- De som eide vognen før oss hadde hatt den her i 20-25 år.

Nancy Paulsen serverer kaffe i fine keramikkrus, slenger det fargeglade teppe hun har kjøpt i Marrakech rundt føttene og begynner å fortelle:

- I fjor sommer var Mats og jeg på besøk hos venner som har vogn her, og da så jeg at denne var til salgs. Den var ganske nedslitt, men beliggenhet var perfekt. Helt innerst i feltet, med bare én campingvognnabo på ei side.

Nancy Paulsens samboer og Mats' pappa, Jan Henrik Andresen, var på Skalldyrfestivalen i Mandal da meldingen fra Paulsen tikket inn: «Er det greit for deg at jeg kjøper ei campingvogn?».

Hun fikk tommel opp fra samboeren og dermed var de kommende månedenes oppussingsprosjekt i boks.

Den tidligere eieren hadde ikke brukt vognen så mye de siste årene, så den 11 meter lange doningen trengte sårt litt oppgradering.

- Det har vært mye jobb, men samtidig veldig moro. Og så fikk jeg god hjelp, spesielt av min far som har vært både mentor og assistent, skryter Nancy Paulsen.

Hytte på hjul

Nå fremstår vognen som en fresh utgave av ei hytte på hjul.

Veggene ble først skrapt og tapetsert med tykk tapet som skjuler humper og ujevnheter.

Så ble de fleste veggene hvitmalte, for som Nancy sier – det er tross alt ei sommervogn.

Men en vegg har fått en grønn og hvit tapet fra Scandinavian Surface, som er et av Nancys favorittmerker.

Og veggen bak kjøkkenet er platet med finér for å gir lunhet og varme. Gulvene har fått en tynnparkett som er ekstra hard og ikke så sårbar for barbente føtter i sandete sommersko.

- Det var innlagt vann og strøm her, og vi har gasskomfyr. På badet er det både vask og dusj, og vi fikk nettopp godkjent at vi kan legge inn vannklosett, så det blir tilkoblet snart.

Campingvognen minner mer om en sommerfrisk hytte enn en tradisjonell campingvogn.

Det er lyst og lett, men samtidig lunt og trivelig. Men så er også innredning og interiør mer enn bare en interesse for 38-åringen, som er utdannet ingeniør.

- Jeg jobbet i oljebransjen i 12 år, men har nok alltid hatt en drøm om å gjøre noe annet. Så i sommer startet jeg en interiørbutikk med produkter beregnet på barn.

Driver butikk

Det er bare noen få uker siden interiørbutikken så dagens lys i Tordenskjoldsgate, rett rundt hjørnet fra Markens i Kristiansand.

Dermed har den lille familien tilbrakt litt mindre tid i campingvognen denne sommeren, enn ettbarnsmoren hadde ønsket.

- Det har vært mye arbeid for å få butikken opp og stå. Jeg hadde jo ingen erfaring med slikt fra før, men det er utrolig gøy. Jeg har realisert en drøm jeg har båret på lenge, smiler hun.

Men med hektiske dager som ansvarlig for absolutt alt i butikken, er det ekstra godt med noen rolige dager på Skottevik innimellom.

Familien håper å bruke stedet så mye som mulig før de må levere inn nøkkelkortet til parkeringsbommen på senhøsten.

- Det er bare åpent her i sommerhalvåret, men det er kanskje like greit siden campingvognen ikke er isolert.

Det er også en del andre begrensninger og regler å forholde seg til.

Som for eksempel at det må søkes for å bygge terrasser og blomsterkasser rundt vognen.

- Men det er ikke vanskelig å få ja, for de som driver stedet er jo opptatt av at folk skal trives og gjøre det hyggelig rundt seg.

Reglene om at man ikke kan kjøre inne på campingplassen etter klokka 23, og at man naturligvis må ta hensyn til at det er mange mennesker som bor tett på hverandre, er heller ingen utfordring.

- Nei, det går fint. Enn så lenge har campinglivet overgått alle forventninger, og vi er rett slett kjempefornøyde.

Så er det heller ikke alle forunt å få sin egen plass midt i indrefilet i sørlandsskjærgården til en brøkdel av hva en hytte ville kostet.

I tillegg betaler familien en årlig leie på 21.000 kroner i året, men det inkluderer både leie av tomten og bruk av fellesarealer og fasiliteter som svømmebasseng, kano og båt.

- Det er et utrolig deilig liv her ute. Og siden vognen ikke er større enn den er, er det begrenset hvor mye man må gjøre. Dermed blir det mer tid til bare å være sammen og kose oss, avslutter Nancy Paulsen.