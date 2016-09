I den 150 kvadratmeter store leiligheten er det meste arvet, kjøpt brukt eller selvkomponert.

Midt i hjertet av Bergen by, kun et steinkast fra Den Nasjonale Scene har billedkunstner Marie Storaas innredet en klassisk byleilighet med stor pasjon for estetikk, og liten sans for bruk av mye penger på interiør.

Inventaret, som enten er kjøpt brukt, arvet eller selvlaget, er svøpt inn en ramme av litt støvete fargetoner, som vitner om sterk fascinasjon for det levde livet, og ting med patina.

Ble okkupert av tyskerne

Bygården som ble oppført tidlig på 1900-tallet har sjelfull atmosfære.

Om disse veggene kunne snakke ville vi nok bli innviet i en skattkiste av hemmeligheter.

Bygården som har inspirasjon fra fransk arkitektur har en broket historie.

Den ble blant annet okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig, men i dag er det ikke spor av dårlig energi i de rause rommene.

- Jeg elsker å være her, sier Marie Storaas.

- Jeg flytter ikke herfra frivillig. Det er nesten så jeg ikke tror det er sant at jeg bor her. Jeg kjenner konstant på en følelse av å være i utlandet når jeg oppholder meg i leiligheten. Naboene er også supre. Vi deler gjerne en flaske vin når solen skinner.

Tre stuer etter hverandre

Storaas kan nyte livet på to pittoreske balkonger.

En med utgang fra spisestuen, og en rett utenfor kjøkkenvinduet mot bakgården.

Her smyger hun seg ut så fort strålene viser sin ankomst i byen mellom de syv fjell. Ofte for å nyte en kopp morgenkaffe eller ta en ettermiddagspause fra arbeidet i atelieret.

I den ene enden av leiligheten ligger tre store stuer etter hverandre. Rommet som befinner seg helt i den ene enden bruker Marie som soverom, og «walk-in-garderobe».

En autentisk kakkelovn i hjørnet gir varme i rommet på kjølige dager.

Da vi er på besøk stråler solen – og slipper inn scenografisk lys i leieleiligheten.

Marie Storaas

Selvkomponert

Da Storaas flyttet inn valgte hun å få frem boligens opprinnelige sjel med så enkle midler som mulig.

Vegger ble malt lyse og på kjøkkenet ble gammelt plastbelegg på gulvet revet av. Under lå det fine treplanker som ble slipt og oljet.

Vegger og skap ble malt i vaniljevalør. En dør har fått mosegrønne malerstrøk.

I midten av rommet står et gammelt, spisebord med enkle pinnestoler til. Her har det sittet opp mot 20 personer på fest.

- Det er på kjøkkenet vi ofte blir værende å prate om livets små og store uløste gåter, humrer Storaas.

Marie Storaas

Overalt er det små tablåer som påkaller vår nysgjerrighet. De vitner om kunstnerens trenede blikk i å komponere.

Selv kar og potter som er i daglig bruk ser ut som en kunstnerisk installasjon.

Hvert rom er iscenesatt etter en nøye plan som likevel virker helt tilfeldig.

Kunsten å få dette til krever at man har øye for det og har en bevisst stilsikkerhet i seg. Og det har Storaas til gagns.

Det samme ser vi i hallen med selvkomponert konsollbord. På badet har hun laget sin helt spesielle dorull av et par pinner som henger i en snor ned langs veggen.

Marie Storaas

I stuen bruker hun gamle trekasser til bokhyller, og drivvedplank som hyller.

Spisebord, stoler og skap i spisestuen er arvet. Et par strøk med solsikkegul maling gjør at det gamle lintøyskapet i spisestuen blir et opplagt blikkfang.

Fakta: Maries ti interiørtips 1. Bruk gamle planker til hyller og skru gjerne noen kroker i dem også, slik at du får mer plass til oppbevaring. 2. En rundpinne som er festet med tau fra kroker i taket kan brukes som garderobeoppheng, rimelig og dekorativt. 3. Konsollbord kan lages av plank som står på bukker. 4. Plukk inn markblomster i den lyse årstid, det er gratis og dekorativt. 5. Dyrk urter i vinduskarmen på kjøkkenet fra frø. 6. Bevar originale detaljer i interiøret, for eksempel ved å slipe gamle tregulv, og fremheve gamle, dekorative trelister med hvit maling. 7. Velg en fargepalett som harmoner. Marie har malt noen skapdører i olivengrønn, vegger hvite, og gamle tregulv er slipt og hvitpigmentert. 8. Marie liker å blande arvede møbler med funn fra bruksmarkeder. 9. Dekorer veggene med personlige bilder og lag små stillebenarrangementer på hyller og skap. 10. Tilfør interiøret lune tekstiler i form av gulvtepper, puter og pledd, det gir en ekstra god atmosfære i interiøret.

Selvlaget «walk-in»

I atelieret dominerer et robust skrivebord i 1930-talls stil laget av tre, og store lerreter med Maries kunst.

På soverommet har hun brukt en rundpinne, som har to snorer, hengende ned fra to kroker i taket.

Vips så hun laget sin egen «walk-in-garderobe» så å si uten å bruke penger.

Marie Storaas

Gamle postkort, friske markblomster i krukker og vaser, skjell, kråkeboller og familiebilder pryder de mange stillebenarrangementene i byboligen.

Men prikken over alle prikker i leiligheten er maleriene som Storaas har malt på et dekke av betong.

Figurene får en helt særegen dybde i flaten med den freskoteknikken.

Fargene er ikke av det klokkeklare slaget, de er alle litt diffuse, for å skape et innhold som nesten er utvisket av tid, sted og rom.

Marie Storaas

Marie Storaas

Storaas er født og oppvokst i Bergen, og tilbrakte sine barndomsår i Fana. I en lengre periode bodde hun på Nordnes i et gammelt hvitmalt hus med ditto stakittgjerde.

35-åringen har fullført master i kunst fra Kunstakademiet i Bergen, og jobber som kunstner og kunstlærer på full tid. I tillegg har hun tre barn, som bor hos henne annenhver uke.

- Jeg stortrives med å bo tett på bylivet i Bergen. Jeg har kort vei til mine to atelier som jeg disponerer utenfor huset. Cafe Opera som er rett i nærheten stikker jeg innom daglig for å ta med meg en kopp kaffe på vei til atelieret, avslutter Storaas.