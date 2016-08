Økende netthandel

Som at pakken fra Sandnes til Stavanger tar veien om Kristiansand. Eller at pakken fra USA returneres. Eller at du må betale toll og moms på grunn av portoen. Bare for å nevne noen selvopplevde eksempler.

Men som regel kommer posten i hvert fall fram.

- Sjansene for at pakker ikke kommer fram, er minimal, hevder Elisabeth H. Gjølme.

Hun er konserndirektør for kommunikasjon i Posten Norge og viser til ferske tall.

I 2015 ble 2749 registrerte sendinger fra inn- og utland betraktet som bortkomne. Det kan virke mye, men samme år hadde Posten over 40 millioner slike sendinger. Dermed begrenser tapet seg til rundt 0,6 promille.

Netthandelen er økende, særlig fra utlandet. I fjor økte volumet med 6,3 prosent hos Posten.

Samme år ble grensen for toll- og avgiftsfrie pakker hevet til 350 kroner. Men det inkluderer også porto og forsikring, og avgiftene påløper når du passerer første krone.

Lurer du på hvor dyrt det vil bli, finner du en importkalkulator på toll.no. Fyller du inn med «klær» og «351 kroner», ser du at beløpet du må betale, øker til 486 kroner.

Altså 135 kroner ekstra for den ene krona. 38 av disse er toll, 97 er moms.

Avgiftene varierer for ulike varegrupper, og bøker er både moms- og tollfrie.

Bestemmelsen om at porto skal telle med, gjør det mindre attraktivt å bestille pakker fra USA.

Derimot er Ebay-kjøp fra Kina overraskende ofte portofrie. Søker du på «free shipping China», får du nærmere 1 million treff.

- Prisene er regulert gjennom internasjonale avtaler om utveksling av post, sier Gjølme.

Verdenspostforeningen (UPU) ble etablert i 1874 for å utvikle posttjenestene mellom verdens nasjoner.

Opprinnelig var utveksling av post mellom landene gratis. Senere er det etablert priser basert på hvor utviklet den enkelte nasjon er.

- UPU fastsetter disse satsene. Flesteparten av landene i Europa har priser som nærmer seg innenlandsprisen i Norge. Andre betaler betydelig mindre. Dette er betaling mellom postoperatørene. Utviklingen viser at det er økende volum fra lavkostland som også har gunstige betalingsavtaler, slik som Kina og andre asiatiske land. Norge har i mange år prøvd å endre UPU-systemet, men har ikke nådd frem, sier Elisabeth Gjølme.

