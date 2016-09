Står for Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990.

SEOPP-prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til et ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.

Prosjektet startet i 2013 og holder på ut 2016.

SEOPP prosjektet støttes av Norges forskningsråd og Husbanken. Prosjektet eies av Mesterhus. SINTEF Byggforsk leder prosjektet. Andre prosjektpartnere er Husbanken, Enova, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Byggma, Flexit, NVE og VELUX

(Kilde: seopp.net)