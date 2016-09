Sjekk trikset: Slik fjerner du enkelt hundehår fra sofaen

Det er mange som ikke tillater kjæledyr i sofaen eller andre møbler. Men er du en av dem som synes det er greit, så vet du at hår og røyting kan være kilde til frustrasjon.

Du trenger bare to ting for enkelt å fjerne hunde- eller kattehår fra sofaen eller andre møbler:

Oppvaskhansker og en bolle med vann.

Slik gjør du:

Fukt hansken forsiktig i bollen med vann. Stryk hansken over putene. Hår og støv fester seg raskt til hansken. Tørk av håret i bollen med vann. Gjenta til sofaen er fri for hår!

Tipset er hentet med inspirasjon fra Huffington Post.

Camilla Flaatten

Slik fjerner du hunde- og kattetiss

Elisabet Høye tar for seg fjerning av hunde- og kattetiss i boken «Ren glede». Hun har to tips for å fjerne urin på tekstiler og gulv og vegger.

På tekstiler: Bløtlegg plagget i et enzymholdig tøyvaskemiddel. Det er også mulig å vaske plagget i en blanding av eddik og Zalo. Skyll og dupp området du har rengjort i salmiakkvann for å nøytralisere eddiken: Skyll flekken før du vasker tekstilet.

På gulv og vegger: Du bør aldri vaske bort kattetiss med salmiakk. Siden urin og salmiakk inneholder ammoniakk, vil katten sannsynligvis tisse på samme sted på nytt. Vask heller med eddik, grønnsåpe eller universalrengjøringsmiddel. Eddiklukten får katten til å holde seg borte.

Shutterstock/NTB scanpix

