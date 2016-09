Det er ikke måte på hva reparatørene finner av etterlatenskaper når de kommer for å renske slanger og tette filtre i vaskemaskinen.

- Folk får litt panikk når maskinen slutter å virke, så de ringer døgnet rundt. Med det står jo ikke om livet, så vi har stengt i helgene, sier Per Rudolfsen hos Elektroverkstedet i Kristiansand til Abito.no.

- Noen ganger er det jo et helt liv nedi det filteret. Det dukker opp alt fra lusespenner, BH-spiler og fiskesnører til brukte kondomer.

- Det kan jo være at noen er så kjipe at de vil vaske dem for å bruke dem på ny. Ikke vet jeg, men vi legger dem bare på toppen av maskinen uten å si noe. Jeg har jo sett litt av hver i løpet av disse årene. Jeg skal ikke påstå at folk har blitt sløvere på disse årene, men de har i alle fall ikke blitt flinkere til å tømme lommene, sier Rudolfsen som har hatt samme jobb siden 1981.

Åpne dekselet og renske filteret

Finn Aagaard i Electrolux Norge sier at de også erfarer at folk glemmer mye i lommene sine.

- Skal du bevare vaskemaskinen lengst mulig, er det å tømme lommene et av de viktigste rådene. Har du barn, er det utrolig hvor mye grus, spiker og småstein som havner i lommene, og det kan ødelegge maskinen om ikke det fjernes før vask, sier han.

Aagaard råder også til jevnlig rensing av filteret før det går tett.

- Hvis filteret tettes, vil ikke vannet dreneres ut og det kan igjen gi skader på vannpumpen. Derfor anbefaler vi at man åpner dekselet og rensker litt rundt filteret. Selv om ikke det ligger fremmedlegemer der, havner det uansett smuss der.

Du trenger bare en gummihanske og en skål med vann: Sjekk trikset: Slik fjerner du enkelt hundehår fra sofaen

Ødelegger klærne

Han forteller videre at det er utrolig viktig å bli kjent med maskinen, og ikke bare vaske på samme program og temperatur av gammel vane.

- Teknologien i maskinen fungerer slik at den oppfører seg ulikt etter hvilket program du setter den på. Vasker du for eksempel ull på andre program enn ullprogram, selv om temperaturen er like lav, kan ullfibrene ødelegges og miste sin varmeisolerende effekt.

NTB scanpix

Både Aagaard i Electrolux og Rudolfsen hos Elektroverkstedet er opptatt av at maskinen ikke fylles til randen.

- Det er en del som stapper digre dyner inn i maskinen og tror det er greit så lenge de får lukket døren. Men hvis ikke de har stor nok trommel i maskinen, kan det gå virkelig galt, sier Rudolfsen.

- Hvordan da?

- Innimellom revner hele dyna og da er det fjær overalt. Ikke bare inni trommelen, men både filtre og slanger blir tette og da må vi åpne og renske hele maskinen.

- Men hvordan vet man om det faktisk er plass til å vaske dyna i maskinen?

- Les bruksanvisningen, det er det i grunnen altfor få som gjør, sier han.

Valkene kan knekke

Noen vasker også sko i maskinen. Det pleier å gå bra, men det kan ødelegge maskinen.

- Inne i trommelen er det noen valker som ligger på tvers. I noen maskiner er disse sveiset fast i trommelen, og da er det ikke noe problem. Men i noen maskiner er de løse, ment for å kunne tas av og vaskes, og da kan de rett og slett knekke når skoene kastet rundt og rundt, sier Rudolfsen.

NTB scanpix

Electrolux anbefaler også en gang i blant å kjøre en vaskesyklus på høy temperatur og samtidig benytte et rensemiddel som løser opp fett og kalkavleiringer i maskinen.

- Det bidrar til godt vedlikehold av maskinen, sier Aagaard.

Artikkelen er skrevet av Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsning på nett.