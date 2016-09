- Som regel hjelper det å bruke en avløpsåpner, det er et kjemikalsk produkt som helles ned i sluken, sier rørlegger Jon Atle Kile hos Comfort Kristiansand Reiersen VVS til Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsning.

Men det er mange ting som kan forårsake vond lukt.

Så innimellom må det grundigere undersøkelser til for å finne årsaken. Spesielt hvis det lukter kloakk.

Da kan årsaken være at huset ditt mangler lufting på taket.

Sjekk hvor ofte den bør vaskes: Visste du at doen må vaskes i en spesifikk rekkefølge?

Lufting på taket

- Kloakkrøret som kommer inn i huset og fordeles i tilknytning til toalettene, skal videre til et luftesystem over taket. Men i noen gamle hus finnes ikke denne luftingen, og da blir det raskt mer omfattende å løse luktproblemet, fortsetter rørleggeren.

Men heldigvis, i de aller fleste tilfeller holder det med en skikkelig rundvask.

Og du er hverken slurvete eller uhygienisk om du kjenner at den sure lukten slår mot deg.

Saken er nemlig den at når fett fra kroppen din, hår og såperester har ligget og godgjort seg en stund nedi sluken, begynner det gjerne å lukte.

Ifi.no

Urk, det er ekkelt

- Det ser skikkelig grisete ut, men det er helt normalt at det samler seg fettrester nedi sluken. Vanlige rengjøringsmidler holder til en viss grad, men vi anbefaler å bruke en avløpsåpner med jevne mellomrom. Det er en god forebygging, og gjør at grapset ikke feste seg så lett, forklarer rørleggeren.

Men så er det noen som kvier seg for å bruke kjemikaler, selv om de påstås å være aldri så miljøvennlige.

- Finnes det andre alternativer eller noen gode kjerringråd du kan anbefale?

- Jeg kan ikke gå god for det. Men det hjelper jo å rense sluken og fjerne hårballer og fett som ligger i rørene innimellom. Og så selges fortsatt den gammeldagse vakuumpumpen, og den har løsnet mange tette rør opp igjennom, sier han.

Husk de ubrukte rørene

Andre opplever vond lukt til tross for at de fjerne både hårballer i dusjen og har god lufting på taket.

Da kan årsaken rett og slett være at vannet i vannlåsen har tørket ut. I noen hjem finnes det rør som aldri blir brukt, for eksempel i en kjeller.

- Ja, og det tenker en ikke alltid på. Da hjelper det å spyle godt, og så kan det være lurt å helle på en dæsj med matolje. Matoljen på toppen gjør at vannet ikke fordamper igjen, avslutter rørlegger Jon Atle Kile.

Skal du reise bort?

For å unngå at huset stinker når du kommer hjem etter to eller tre uker på farten, så finnes det noen enkle råd.

Journalist og forfatter av vasketips-boken «Ren glede», Elisabet Høye, har delt av sine tips tidligere.

Hvis du har tid, rens sluket på badet før du drar på ferie. Det er et godt tips hvis du vil unngå vond lukt, og potensiell «oversvømmelse» når du er tilbake.

- Bakterier liker seg godt i fuktig og stillestående vann. Den vonde lukten fra sluket en kan oppleve etter ferien, skyldes bakterievekst, sier Elisabeth Høye.

Alternativt kan du helle litt matolje i sluket. Og når du kommer hjem kan du la varmt vann strømme gjennom sluket en stund.

- Hell deretter en bøtte med vann og en desiliter ufortynnet salmiakk ned i sluket. Det fjerner lukten.

Saken er skrevet av Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsning.