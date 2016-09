- Ikke lad mobilen på fly

Samsung tilbakekalte forrige uke den nye toppmodellen Galaxy Note 7 kun to uker etter lanseringen, etter at det var registrert 35 tilfeller der batterier har eksplodert under lading. Det sørkoreanske selskapet stoppet også salget i ti land.

Nå frarådes reisende å slå på eller lade mobilen om bord, og FAA sier i en pressemelding at Samsung-telefonen heller ikke bør pakkes i bagasje som sjekkes inn. Flyselskaper og luftfartsmyndigheter er bekymret for at mobilen kan begynne å brenne.

Samsung sier det er batteriproblemer som gjør at telefoner har begynt å brenne, men at det er vanskelig å finne ut hvilke av de solgte telefonene som har batteriproblemet. Det er solgt over én million av Note 7-smarttelefonene siden lanseringen.

Advarer mot litiumbatterier

Ifølge BBC, er ikke dette første gang FAA advarer mot faren med litiumbatterier om bord på fly. Tidligere i år oppfordret de flyselskapene til å vurdere risikoen for transport av litiumbatterier som last.

FAA insisterer også på at reisende som har ekstra litiumbatterier med seg, for eksempel til kameraet, har disse i håndbagasjen og ikke pakket ned i innsjekket bagasje.

