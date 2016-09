Det var mange rykter i omløp før kveldens Apple-lansering i Bill Graham Civic Auditorium i San Francisco: Vil dagens 3,5 mm hodetelefonutgang ryke, blir hjemknappen ny, dukker det opp to kameraer på baksiden av Plus-versjon og blir Iphone 7 vanntett?

Dette er noen av de viktigste nyhetene fra dagens lansering:

Ny, vanntett Iphone 7 m/stereohøyttalere og uten 3,5 mm hodetelefonutgang

Apple Watch series 2

Airpods. Trådløse øreplugger m/støydemping

Ios 10 nedlastingsklar 13. september

Super Mario på Iphone

Les mer om hvert punkt og se bilder nedover i artikkelen.

Super Mario

Etter en karaoketur med James Corden kom Tim Cook på scenen og begynte med å skryte av at Apple Music har 17 millioner abonnenter. "Apple elsker musikk" er mantraet.

REUTERS/Beck Diefenbach

140 milliarder apper har blitt lastet ned fra App Store, en vekst på 106 prosent de siste månedene sammenlignet med samme måneder i 2015.

Og nå kommer også Nintendos Super Mario!

På Iphone skal du kunne spille det nye Mario Run-spillet med bare en hånd. Spillet skal være på plass i løpet av året.

Inn i klasserommene

Utdanning var neste tema ut. Apple vil bringe teknologi ut i klasserommene med sitt ConnectED-prosjekt. Cook snakket om de 114 skolene og 50.000 elevene som er med på prosjektet.

Reuters/Beck Diefenbach

En hjørnesten i prosjektet er appen Swift Playground som skal lære elevene å kode apper til App Store. Klart Apple vil det.

Iworks Real time collaboration skal endre måten man jobber sammen på enten man er elev eller på arbeidsplassen.

Apple Watch

Etter lanseringen for 18 måneder siden er Apple blitt nummer to i verden etter Rolex og den mest selgende smartklokken.

Pokemon Go kommer til Apple Watch. Siden juli har spillet blitt lastet ned 500 millioner ganger, og spillerne har ifølge Nintendo gått tilsammen 4,6 milliarder kilometer.

REUTERS/Beck Diefenbach

Med Pokemon Go på Apple Watch skal bli lettere å klekke egg og få med seg Pokemons. Kommer før slutten av året.

Apple Watch series 2!

Den nye smartklokken er ikke bare sprutsikker, men svømmesikker og skal tåle 50 meters dyp. Den skal også klare å måle kaloriforbruket presist når man svømmer.

Høyttalere trenger luft for å lage lyd, en utfordring Apple har løst ved at den innebygde høyttaleren selv pumper ut vannet igjen. Fikst! Men så spørs det hvor god lydkvaliteten er.

Ny skjerm er over dobbelt så lyssterk som på forrige generasjon smartklokke fra Apple.

En egen keramikk-versjon skal være fire ganger så hard som utgaven i rustfritt stål, hevder Apple.

GPS er omsider på plass. Se opp for nye trenings- og kartapper!

Og ja, Apple vil også tilby diverse nye farger og jålereimer fra Hermes.

Det blir også en egen Nike-versjon spesiallaget for løpere. Fås i fire fargekombinasjoner.

Prisen på Watch series 2 blir 369 dollar. Apple beholder også den første klokken i butikkhyllene, det vil si at den får navnet Apple Watch series 1 og får den samme nye prosessoren som series 2. Prisen blir 269 dollar, ifølge selskapet.

Iphone 7, Ios 10 og ny hjem-knapp

Og så Iphone! Apple har solgt over én milliard av dem.

Cook snakket litt om Ios 10, som ifølge Apple er den største Ios-oppdateringen de har hatt noen gang.

HomeKit og smarte hjem vil bli en viktig del av Ios 10. Ikke minst med nye Imessage, Apples meldingstjeneste, med sine mange nye muligheter.

Slik blir Ios 10: Nå kan du snart skjule disse appene på Iphonen

Den obligatoriske skrytevideoen av Iphone 7 må med på lanseringen, mange svulstige adjektiver her.

Iphone har fått et nytt design, for ikke å si flere fargevalg, nemlig Jet black og Black.

Hjemme-knappen bli ny og mer trykkfølsom takket være det Apple kaller en "taptic engine".

Mer om Ios 10: - Dette er den største Ios-oppdateringen noensinne

Iphone 7 blir vanntett, nærmere bestemt IP 67.

Nytt kamerasystem med 12 Mp bildebrikke, optisk bildestabilisator og f/1.8 opptikk (f/2.2 på Iphone 6S).

Den vil ifølge selskapet ha en ny og raskere bildeprosessor. En såkalt Quad-LED-blits som skal gi bedre fargegjengivelse er også på plass.

Det nye frontkameraet har en oppløsning på 7 Mp og HD Facetime.

Iphone 7 Plus får to 12 Mp kameraer - dual lens - akkurat slik ryktene skulle ha det til, hvorav det ene er en tele og det andre en vidvinkel. Det gir muligheten for å zoome med mye bedre bildekvalitet.

To kameraer gjør også at man kan få duset bakgrunn ("bokeh") slik dedikerte kameraer kan.

Apple mener, ubeskjedne som de er, at dette er det beste smartmobilkameraet på markedet, om enn ikke en erstatning for en speilrefleks. Mon tro hvordan det står seg mot Samsung Galaxy S7?

Lydkvalitet

REUTERS/Beck Diefenbach

Iphone 7 blir første Iphone med stereohøyttalere, den skal klare å produsere dobbelt så høyt lydtrykk.

Lightning blir den nye hodetelefonutgangen! Det handler om mot, sier Apple.

REUTERS/Beck Diefenbach

Lightning gir muligheter som støydemping.

Iphone 7 blir levert med en 3,5 mm til Lightning-overgang – du må ikke kaste de gamle hodetelefonene dine.

Apple er opptatt av å fortelle om fordelene med overgangen til Lightning. Den kan gi bedre lydprosessering, støydemping og strøm til hodetelefonene, hevder selskapet.

Artikkelen fortsetter etter podkast-henvisningen:

Teknologimagasinet: Derfor kan det være lurt at Apple kutter hodetelefon-utgangen

Airpods!

Nye trådløse øreplugger med Apples W1 chip. Infrarøde sensorer merker når du har dem ørene, og sørger for at de ikke spiller når du tar de ut. Aktiv støydemping er også på plass.

Innebygde mikrofor gjør at du kan dobbeltappe for å aktivere Siri. Airpod fungerer også med Apple Watch.

Det oppladbare batteriet skal holde i fem timer og kan lades fra esken som følger med, slik at du totalt får 24 timers spilletid før du trenger å koble til strømnettet for lading. Vi gleder oss til å høre lydkvaliteten.

NB! Airpods følger ikke med Iphone 7 men kan kjøpes for 159 dollar.

Apple Pay

Nye land står for tur. Mon tro når Apple Pay kommer til Norge?

Ny prosessor A10 Fusion har fire kjerner er 120 ganger raskere enn prosessoren i den første Iphone-en. Den økte prosessorkapasiteten muliggjør mer avanserte apper, ikke minst spill.

Prisen blir 649 dollar, det samme som Iphone 6S. Norske priser er ikke klare.

Iphone 7 leveres med 32GB 128GB 256GB lagringsplass, og vil dukke opp i norske butikkhyller 16. september.

Ios 10 vil kunne lastes ned fra den 13. september.