Et av de mest spennende og omtalte produktene fra Apples lansering sist onsdag, var de trådløse Airpods-ørepluggene. En trådløst plaster på såret til alle som ble skuffet over at Apple valgte å droppe 3,5 mm hodetelefonutgangen.

Med opptil fem timer lyttetid på én lading og mulighet for tre timer lytting med 15 minutters lading fra det medfølgende etuiet, var det nok flere enn Apple-brukere som kan tenke seg et par slike.

Mens de første meldingene fra Apple tydet på at Airpods bare ville fungere med Apple-dingser, bekrefter Apple til nettstedet The Verge at de også vil fungere med andre Bluetooth-enheter.

For selv om Apple gjorde et stort poeng ut deres innebygde W1-prosessors fortreffeligheter, så er det Bluetooth-standarden som ligger i bunnen. Airpods er med andre ord ikke så proprietære og låst til Apples økosystem som det først kunne se ut til.

Marcio Jose Sanchez

Men godsakene som Apple har lagt på toppen av Blåtann-protokollen, som automatisk paring med Apple-enheter, Siri-styrt fjernkontroll og enda lavere batteriforbruk, må du ifølge Apple se langt etter når Airpods brukes sammen med Blåtann-enheter uten eple-merket i panna eller Apples W1-prosessor under panseret, slik blant andre Beats Solo3, Powerbeats3 og BeatsX har.

De vil med andre ord fungere som et hvilket som helst sett med Blåtann-hodetelefoner med tilsvarende behov for manuell paring etc.

Eller som Apple sier i kommentaren til The Verge: «Airpods mister magien (enkelt oppsett, sømløs overføring, Siri etc.) når de ikke brukes med en Apple-enhet.»

Uansett om du sverger til Apple eller telefoner og Blåtann-dingser fra andre produsenter, 1790 kroner for et par trådløse øreplugger som kanskje ikke sitter optimalt i dine øre, er småstivt. Og forresten, Apples Airpods er ikke salgsklare før i oktober.