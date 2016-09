Er det greit at kabel-TV-leverandørene innfører en egen nettleie for kunder som ikke vil ha TV? Svar i meningsmålingen nederst i saken.

Kjøper du bredbånd fra Canal Digital Kabel og Get har du til nå også vært nødt til å abonnere på TV-kanaler.

Et koblingssalg Forbrukerombudet erklærte ulovlig i 2014, og som de to kabel-TV-aktørene har gått med på å avvikle innen utgangen av 2016 slik at én million kunder bli kvitt tvangstrøyen.

Fakta: Koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukermyndighetene har i flere år ment at koblingen av bredbånd- og TV-tjenester både er uheldig, og konkluderte allerede i 2011 i rapporten «Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni» med at dette burde lovreguleres. Noe politisk gehør for en lovregulering har man derimot aldri fått, og Forbrukerombudet har heller ikke villet prøve saken inn for Markedsrådet. Heller ikke da man høsten 2014 gikk ut og sa at koblingssalget er ulovlig i henhold til markedsloven. Like før hadde Canal Digital Kabel annonsert at de ville kutte koblingssalget i løpet av 2016. Først i 2015 og etter flere møter med Forbrukerombudet, var Get beredt til å si det samme. Hverken Get eller CDK har villet sette en eksakt «slukkedato». Ikke alle kabel-TV-selskap praktiserer koblingssalg.

Det trodde også Runar Leite i Kristiansand. Han ble derfor overrasket da det i våres plutselig dukket opp en såkalt nettleie på 150 kroner på fakturaen på bredbånd fra Canal Digital Kabel (CDK).

Privat

- Vår familie har sluttet å se TV med dekoder og abonnerte kun på bredbånd da Canal Digital Kabel tok over Los Bynett i våres. Hvorfor vi plutselig fikk tredd en nettleie på 150 kroner i måneden nedover hodet har jeg vanskelig med å forstå. Denne tilleggsavgiften betyr at vi betaler betydelig mer for bredbåndet enn vi gjorde før CDK tok over. Nettleien og den økte totalprisen for bredbåndet er også problematisk når man som meg får dekket bredbånd av arbeidsgiver, sier Leite.

Han stiller også spørsmålstegn til at Canal Digital Kabel krever 150 i nettleie for å dekke drift og vedlikehold av et nett som kun er tre og et halvt år gammelt, og hvor investeringen er gjort før CDK tok over.

- Jeg oppfatter at CDK med denne nettleien vil kompensere for tapte TV-inntekter, og jeg fikk da også tilbud om å slippe nettleien på 150 kroner mot at vi abonnerte på TV-kanaler i tillegg til bredbåndet.

Leite forteller at han ikke akter å la seg presse til å betale nettleien selv om CDK skrur av bredbåndet, og at han heller vil ta saken videre.

Fremstår som en ren «straff»

Finn Myrstad i Forbrukerrådet som har blogget om nettleien, er ikke det minste overrasket over at nettleien har provosert mange av kundene som nå blir tvunget over på en dyrere løsning enn det de hadde før.

- Introduksjonen av denne såkalte nettleien fremstår som en ren «straff» for dem som ikke ønsker Canal Digitals pakketilbud, og undergraver tidligere fagre løfter om økt valgfrihet.

Myrstad peker på at nettleien er ikke er en synlig post på fakturaen når du kjøper TV og internett i dag.

- «Normalpris» for en tjeneste vil da også vanligvis reflektere både drift og vedlikehold. Med andre ord, så koster det deg 150 kroner i måneden å velge bort TV. Canal Digital lovte i 2014 at de ikke lenger skulle tvinge TV-abonnement på bredbåndkundene sine. Dessverre ser det ut som vi applauderte for tidlig.

Hos Forbrukerrådet setter man spørsmålstegn ved både lovligheten av nettleien og om den står i rimelig forhold til kostnadene CDK påberoper seg.

- Forbrukerne får en synlig ekstrakostnad for å benytte seg av valgfriheten, og innføringen av nettleien blir som keiserens nye klær da den bryter med intensjon med opphevingen av koblingssalget.

- Skal dekke kostnader for drift og utvikling av nettet

Canal Digital Kabel opplyser at de ca. 9500 kundene i tidligere Los Bynett har fått tilbud om helt nye TV- og bredbåndsprodukter basert på Canal Digitals produktportefølje, og at de som en pilot og et testområde har fått anledning til å kjøpe bredbånd uten TV.

Telenor

Informasjonssjef i CDK, Tormod Sandstø, forklarer at nettleien på 150 kroner skal dekke kostnader for service og drift av nettet.

- Hvert år investeres det betydelige summer i utbygging og oppgradering av nettet, og nettleien er i dag inkludert i TV-produktet, ettersom TV er basisforholdet i kundeforholdet for alle Canal Digital Kabel-kunder. Kunder som tilhørte Los Bynett har som et pilotprosjekt fått lov til å velge bredbånd som basisprodukt, og vil derfor bli belastet for nettleie som skal dekke kostnader for drift og vedlikehold.

- Gjelder nettleien bare de 9500 kundene CDK har overtatt fra Los Bynett, eller alle CDK kunder som allerede nå kan velge bort TV-produktet?

- Det er kun kundene fra Los Bynett som foreløpig har fått anledning til å kjøpe bredbånd uten TV fra Canal Digital. Vi jobber med å innføre mulighet for å kjøpe bredbånd, uten TV, også for øvrige kundegrupper, men foreløpig er ikke dette noe vi tilbyr.

- Er denne nettleien noe dere planlegger å innføre for alle kunder som velger å si opp TV-produktet når koblingssalget opphører ved utgangen av året?

- Som vi har kommunisert tidligere, er planen å lansere nytt oppsett av produktene i løpet av 2016, og når dette er klart vil vi presentere hvordan dette vil bli med nytt oppsett for produkter og tjenester.

- Ingen straff

- Forbrukerrådet mener den såkalte nettleien fremstår som en ren «straff» for de som ikke ønsker Canal Digitals pakketilbud, og «undergraver tidligere fagre løfter om økt valgfrihet.»?

- Nei, dette er selvsagt ikke en straff. TV-produktet inneholder i dag kostnader for drift og service av nettet. For dette området i Kristiansand, der man som en pilot lar kundene velge bare bredbånd, så vil nettleien blir spesifisert separat. Totalprisen for kunder som velger både tv og bredbånd er som før.

- Forbrukerrådet peker også på at nettleien ikke er en synlig post på fakturaen når du kjøper TV og internett i dag, og at drifts- og vedlikehold bør være en naturlig del av prisen man betaler for en tjeneste?

- De siste årene er det investert milliardbeløp i kabelnettene for å kunne tilby stadig bedre bredbåndskapasitet som et resultat av nye brukermønstre og økt etterspørsel. Siden tv har vært basisproduktet i alle år, har drift og service alltid ligget inkludert som en del av tv-produktet, og i dette konkrete tilfellet i Kristiansand blir det da spesifisert separat om man velger kun bredbånd.

Get utelukker ikke nettleie

Også kabel-TV-leverandøren Get kjører i disse dager pilotprosjekter hvor kunder kan si opp TV-avtalen uten å miste bredbåndet. Direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, vil foreløpig ikke si noe om hva slags prisstruktur man vil innføre når koblingssalget opphører, men utelukker ikke at nettleie kan være en løsning.

- Vi ser på flere alternativer, og et av disse er innføringen av en nettleie for kunder som kun ønsker å abonnere på bredbånd. Det viktige er å finne en måte å dekke inn kostnader for drift, vedlikehold, service og videre oppgraderinger til kundene på en fornuftig måte.

