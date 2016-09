Dette er ikke lov på Facebook, Snapchat og Instagram

Debatten om Facebooks sensur av det ikoniske bilde av den såkalte «napalmjenta» har rast i norske ogutenlandske medier de siste dagene.

Men selv om mange har engasjert seg i saken, er det få som vet hva som er tillatt og ikke å publisere i sosiale medier, mener høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BI.

– De aller færreste av oss vet hva vi sier ja til og dermed tillater når vi oppretter brukere på ulike sosiale medier. Retningslinjene er en enorm materie å sette seg inn i, sier Staude til Aftenposten.

– Men generelt er det mye av det samme som ikke er lov. Pornografisk innhold og nakenhet er som regel ikke tillatt eller begrenset, fortsetter hun.

– Vit hva du sier ja til

Staude mener at man som bruker av sosiale medier, bør vite litt om hva man har sagt ja til.

– Det er aldri dumt å vite hva du har skrevet under på. Men jeg tror at vi uavhengig av hva som står der vil fortsette å bruke sosiale medier.

Samtidig understreker hun at nordmenn flest har god kontroll på egen nettbruk, og vet hvilken type innhold man skal være forsiktig med.

– Og det er viktig å huske at Instagram, Facebook og Snapchat i stor grad baserer seg på brukertilbakemeldinger når de fjerner innhold. Det er vi som varsler om innhold vi av ulike grunner finner støtende. Det har vi kanskje glemt litt i debatten om Facebook den siste uken, sier Staude.

Under følger er en oversikt over hva de største sosiale medier-kanalene ikke tillater.

Snapchat

Over halvparten av alle nordmenn over 18 år har en Snapchat-bruker, og rundt 70 prosent av disse bruker tjenesten hver dag, viser tall fra Ipsos.

Når en bruker har akseptert Snapschats betingelser, innebærer det at Snapchat har rett til å se og vurdere alt innhold som publiseres via tjenesten.

Marianne Løvland/NTB scanpix

Innhold som blir vurdert som upassende, kan fjernes og/eller kontoen til personen som har lagt det ut kan stenges.

Dette tillater Snapchat ikke:

Kontoer som benytter offentlige «stories» til å distribuere seksuelt eksplisitt innhold

Seksuelt eksplisitt innhold omfatter «snapper» som skildrer virkelige eller implisitte seksuelle handlinger eller nakenhet i en seksuell kontekst.

Kontoer der en person utgir seg for å være en annen

Trakassering, mobbing og trusler

Krenkende snapper tatt uten ens person viten eller samtykke.

Det er likevel ikke slik at Snapchat nødvendigvis ser over alt innholdet som går gjennom tjenesten.

De skriver «Vi kan ikke - og tar ikke - ansvar for innholdet som andre publiserer gjennom vår tjeneste» i sine retningslinjer.

Instagram

42 prosent av nordmenn over 18 år bruker bildedeletjenesten Instagram, ifølge Ipsos.

Ifølge tjenestens bruksbetingelser, er det ikke tillatt å publisere:

Bilder av nakne eller delvis nakne personer

Bilder med innhold av voldelig, diskriminerende, ulovlig, krenkende, hatefull, pornografisk eller seksuell karakter

Privat eller konfidensiell informasjon

Bilder som er tatt uten samtykke, eller andres åndsverk.

Robin Haldert/NTB scanpix

Bilder som bryter disse betingelsene, kan fjernes av Instagram. Tjenesten skriver at de ikke er forpliktet til å gjøre dette, men at de kan «fjerne, redigere, blokkere og/eller overvåke innhold eller brukerkontoer som inneholder innhold vi mener er et brudd på disse bruksbetingelsene.»

Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto «uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg».

Facebook

Facebook fjerner innlegg som inneholder nakenhet, og det var dette som var årsaken til at bildet av den nakne jenta fra Vietnam-krigen ble fjernet.

I tillegg fjerner Facebook blant annet:

Hatefulle ytringer og trusler mot enkeltpersoner eller grupper

Ytringer om selvskading eller grov vold

Falske profiler og profiler for grupper som fremmer terrorisme

Facebook skriver på sine sider at de har medarbeidere som arbeider med å gå gjennom innhold som blir rapportert inn fra brukere.

Dado Ruvic/X02714

De skriver videre at en avgjørelse om å fjerne innhold kan endres, dersom det dukker opp mer informasjon om det spesifikke innlegget.

Konsekvensene av å bryte retningslinjene for bruk av Facebook varier etter alvorlighetsgraden på bruddet.

Første gang en person bryter retningslinjene skal personen få en advarsel. Dersom personen fortsetter å bryte reglene, kan Facebook begrense mulighet til å publisere innlegg eller stenge personen ute fra Facebook.

81 prosent av nordmenn over 18 år er Facebook-brukere, ifølge Ipsos.

YouTube

YouTube tillater ikke videoer med «seksuelt eksplisitt innhold som pornografi». Videoer med denne typen innhold blir fjernet fra tjenesten, står det i YouTubes retningslinjer.

Videotjenesten skriver også at videoer med fetisj-innhold eller som er seksuelt provoserende, sannsynligvis ikke vil bli godtatt. I noen tilfeller settes det aldersgrense på videoen, avhengig av «alvorlighetsgraden» på innholdet.

YouTube har nulltoleranse for seksuelt innhold som involverer mindreårige, og personer som legger ut denne typen innhold vil få sin konto suspendert.

Andre situasjoner som kan innebære at en video blir fjernet er:

I tilfeller der trakassering blir til et ondsinnet angrep

Videoer med innhold som skal brukes til å rekruttere medlemmer til terrororganisasjoner, oppfordrer til vold, hyller terrorangrep eller på annen måte fremmer terrorhandlinger.

Rundt en og en halv million nordmenn har en Youtube-bruker, viser tall fra Ipsos.

