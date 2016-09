EU dropper tidsgrense på gratis roaming

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig at gratis roaming skulle begrenses til 90 dager, men dette forslaget ble trukket tilbake etter at forbrukerorganisasjoner reagerte kraftig.

Nå har EU-kommisjonen lagt fram et nytt forslag der tidsgrensen for bruk av mobildata i utlandet er fjernet.

Men misbruk av ordningen må fortsatt unngås, sier EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip. Han forklarer at det derfor er lagt inn nye begrensninger.

Hovedregelen

Hovedregelen er at SIM-kortet må komme fra det landet man bor i, eller i det minste fra et land man har en stabil forbindelse til. EU-kommisjonen presiserer at pendlere som krysser landegrensene, studenter på utenlandsopphold og utsendte arbeidere som er hjemom regelmessig, i utgangspunktet ikke skal trenge å skaffe seg noe nytt sim-kort.

Så lenge disse vilkåret er oppfylt, skal man kunne bruke mobiltelefonen i andre EU-land akkurat som hjemme, uten at det koster noe ekstra.

Fornøyd

Fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad,i mener det er en gladsak at den foreslåtte tidsgrensen fjernes før de nye roaming-reglene trer i kraft i EU i juni 2017.

-Kommisjonen skjønte at forslaget om en 90-dagers grense var uheldig, og det et bra de tok til fornuft å fjernet det, sier Myrstad.

Han er fornøyd med at det han omtaler som urimelige roaming-påslag snart er historie i EU-området, men selv om de norske mobiloperatørene allerede i år innførte fri roaming for sine kunder på reisefot i EU, råder Myrstad å sjekke priser på hva det koster å ringe hjem over landegrensene.