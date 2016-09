I dag kan du oppgradere flere av Apples produkter med Ios 10. Lanseringen av en ny Ios-versjon er vanligvis en stor dag for Apple-brukere, og Ios 10-slIppet ligger an til å følge opp trenden.

Som seg hør og bør med en helt ny Ios-versjon, er det mye nytt å kaste øynene på. Her er fem funksjoner verdt å få med seg:

1. Automatisk oppvåkning

Det aller mest merkbare: Du trenger ikke lenger trykke på hjem-knappen for å aktivere skjermen. Alt du trenger å gjøre er å flIppe opp telefonen, så våkner den - såkalt «Løft for å vekke». Dette fungerer forøvrig kun på Iphone 6S.

Den ikoniske «Skyv for å låse opp»-funksjonen er også fjernet. Den er nå erstattet av «Trykk på Hjem-knappen for å låse opp».

Sammen sørger de blant annet for at du ikke går glIpp av varsler på låseskjermen fordi du låser opp telefonen med fingeravtrykket ditt uten å egentlig mene det.

PS: Vil du skru av «Løft for å vekke»-funksjonen finner du valget under Innstillinger -> Skjerm og lysstyrke -> Løft for å vekke.

Du kan også gå tilbake til at du bare kan holde fingeren på hjemknappen for å låse opp. Dette valget ligger under Innstillinger -> Generelt -> Tilgjengelighet -> Hjemknapp -> Hvil fingeren for å åpne.

Vi har prøvd den nye toppmodellen: Les hele sniktitten vår av Iphone 7

2. Rikere varslinger

Varslingene på hjemskjermen får nå mer innhold og flere funksjoner, spesielt om du har en telefon som støtter 3D Touch, altså fra Iphone 6S og oppover.

Du kan for eksempel bruke 3D Touch til å svare på meldinger direkte på hjem-skjermen eller å akseptere eller avslå en møteinvitasjon uten å faktisk måtte åpne kalenderen.

Tredjepartsapplikasjoner er også støttet. For eksempel vil du kunne trykke hardt på en Uber-varsling på låseskjermen og se et sanntidskart over hvor sjåføren din befinner seg.

Her kommer det nok også mange flere muligheter etter hvert.

Les også: Derfor sier Telia og Telenors salgstall at nordmenn bare kjøper Apple og Samsung

3. Bedre Siri

Da Apple annonserte Ios 10 fortalte de at taleassistenten Siri skulle kunne gjøre «så mye mer» enn før. Læring fra milliarder av Siri-forespørsler gjør nemlig at du skal kunne snakke til Siri på en helt annen måte enn før.

Du skal kunne si noe sånt som «Send en Whatsapp-melding til Mari og si at jeg blir en halvtime for sen» eller «Fortell Mari at jeg blir en halvtime sen via Whatsapp» - i alle fall i teorien. Vi har vel alle innsett at Siri på norsk foreløpig er litt blandet drops.

Nytt er også at Siri nå er åpnet for tredjepartsutviklere, altså at hun skal kunne fungere med andre apper enn Apples egne.

Foreløpig er det et begrenset utvalg som skal fungere, som nevnte Whatsapp og et par andre chat-apper, noen treningsapper og taxitjenester som Uber og Lyft.

Vi prøvde riktignok med både Facebook Messenger, Uber og flere andre, og det er tydelig at Siri skjønner hva vi sier, men foreløpig får vi bare svar som på bildet under.

4. Renere kontrollsenter

Kontrollsenteret som dukker opp når du sveiper opp fra bunnen av skjermen har fått et renere og enklere design. Night Watch-knappen i bunnen er flyttet til en egen fullbreddeknapp over.

Det gir bedre plass til de fire snarveiene i bunnen, som tidligere kan ha vært vanskelige å treffe om du har store fingre og liten Iphone-skjerm.

Nytt er også at du kan 3D Touch-trykke på snarveiene for å få opp nye valg - for eksempel kan du velge styrke på lommelykten før du skrur den på.

Airplay- og Airdrop-knappene er også flyttet og gjort større, mens musikkontrollene er flyttet til en egen fane du finner ved å sveipe til høyre fra kontrollsenteret.

Les også: Iphone 7 vil ha tilgang til lynrask nedlasting fra mobilnettet

5. Nye funksjoner i Meldinger

Om du liker å bruke emoji-er i meldingene dine får du langt mer å glede deg over i Ios 10.

Først og fremst er de 72 nye emoji-ene som Unicode lanserte i sommer nå på plass, med bacon, gulrøtter, baguetter, nye dyr og en rekke nye fjes og håndsignaler.

For det andre vil Meldinger-appen nå kjenne igjen ord som du kan erstatte med emoji-er med et lite tapp.

Nytt er også muligheten til å legge effekter på selve teksten, som tekst som hopper frem hvis det er noe du vil si høyt, eller tekst som kommer sakte frem for å si noe veldig forsiktig.

«Invisible Ink» lar deg skjule innholdet i en tekstmelding eller et bilde frem til mottakeren sveIper over det, og du kan legge ved fyrverkeri, discolys, konfetti eller emoji-er som dekker hele skjermen når du sender meldinger.

For å få frem hele lista over effekter du kan legge på meldingene dine må du holde fingeren over Send-ikonet på meldingen. Mottakeren må også ha Ios 10 installert, ellers vil det bare stå «sent with Invisible Ink», «sent with Balloons» eller liknende.

Apple åpner også Meldinger-appen for tredjepartsutviklere og lanserer en egen «app store» bare til den, så det er en viss fare for at meldinger på Iphone kan bli villere og villere fremover.

Slik laster du den ned:

Gå inn på Innstillinger

Trykk på Generelt

Trykk på Oppdateringer

Oppdateringen krever at du er tilkoblet et trådløst nettverk, og anbefaler at du har mer enn 50 prosent batteri på enheten før du setter igang installasjonen. Mer om hvilke enheter som kan opdateres finner du her.

Mediehuset tek.no er eid av TU Media.

