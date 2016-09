I et kameramarked hvor salget av kompakt- og systemkameraer har stupt de siste årene, har actionkameraene vært en suksesshistorie.

Nå er markedslederen Gopro ute med en ny generasjon actionkameraer, de såkalte Hero5 Black og Hero5 Session. Begge inneholder nyheter som talestyring, elektronisk bildestabilisering og GPS, og skal være vanntette ned til ti meter uten behov for et ekstra beskyttelseshus. Bildene skal dessuten bli enklere å dele.

Muligheten til automatisk å laste opp bilder og videoer til den skybaserte abonnementstjenesten Gopro Plus, skal ifølge Gopro gjøre det mye enklere å redigere, få tilgang til og dele gode øyeblikk på farten med mobil eller PC. Gopro Plus blir tilgjengelig først i januar 2017, og skal fungerer for alle Gopro-modeller.

Ingen droner har overlevd angrepene: Her bruker politiet ørner i kampen mot droner

GoPro

Hero5 Black 5 er utstyrt med en to-tommers berøringsskjerm, og kan som forgjengeren filme i opp til 4K med 30 bilder per sekund. Nøyer du deg med Full HD kan skuddtakten økes til 120 bilder per sekund. På stillbilder er det opptil 12 Mp som gjelder.

Et ikke uvesentlig punkt for fotografer som raser nedover fjellvegger og sykkelstier er kvaliteten på bildestabilliseringen. Her skryter Gopro av «elektronisk videostabilisering av profesjonell standard». Så får tester vise hvor godt den leverer.

På skrytelisten står også vidvinkelvideo uten forvrenging og det Gopro kaller avansert vindstøy-reduksjon. Når det gjelder stemmestyringen kommer den i første omgang på sju språk, men flere vil angivelig bli lagt til etterhvert. Hvor norsk står på lista, vites ikke. Ei heller hvilke funksjoner som kan styres med stemmen.

Har du sett: Denne dronen kan kjøre både i luften og under vann

Kompakt lillebror med 4K

Også lillebror Session 5 kan filme i 4K, i motesetning til forgjengeren som stopper på 1440p. Men den har ikke mulighet for RAW-filer slik Hero5 Black har.

Hero5 Black er tilgjengelig fra 2. oktober og vil ha en anbefalt pris på 4199 kroner, mens lillebror Hero5 Session skal koste 3199 kr.

Gopro går i luften

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at Gopro har jobbet med å utvikle en drone de siste par årene. Nå er den klar, og Karma er dens navn. Den anbefalte utsalgsprisen vil være 8499 kroner når den dukker opp i de første markedene 23. oktober. Det vil si, den leveres også i et kit med Hero Black 5 til 11.499 kroner.

GoPro

Iølge den amerikanske produsenten kan Karma skilte med avansert bildestabilisering og et kompakt design som gjør at den enkelt får plass i en liten ryggsekk. Enkel å fly skal den angivelig også være.

Karma veier 1006 gram, kan styres på opptil 1000 meters avstand og skal klare 4500 meters høyde. Toppfarten er oppgitt til 56 km/t og batteriet skal kunne gi en flytid på opptil 20 minutter.

Hvor god karma Gopro-dronen har og hvordan den står seg i konkurransen mot DJI, 3DR og co., gjenstår å se. Av de første rekasjonen å dømme, er det en del som stiller spørsmålstegn ved at den ikke kan settes opp til å følge brukerne når de gjør sine halsbrekkende stunt.

Teknologimagasinet:

Dette er ikke lov på Facebook, Snapchat og Instagram