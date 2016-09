Her bruker politiet ørner i kampen mot droner

Bruken av droner har økt veldig de siste årene, både kommersielt og til privat bruk som hobby og rekreasjon. Men droner kan også brukes av kriminelle og utgjøre en potensiell sikkerhetstrussel.

Det har nederlandsk politi tatt konsekvensen av, og har siden 2015 jobbet sammen med selskapet «Guard from Above» om et oppsiktsvekkende anti-drone-prosjekt hvor spesialtrente ørner angriper og setter dronene ut av spill når de er i luften. En såkalt «lavteknologisk løsning på et høyteknologisk problem».

Denne uken gjennomførte nederlandsk politi den første offentlige demonstrasjonen av de spesialtrente ørnene, og viste hvordan de kan brukes til å ta ut mistenkelige droner som nærmer seg viktige personer.

- Ørnene ser dronene som byttedyr og avskjærer dem i lufta, og holder dronen i klørne til de lander på et trygt sted, sier politiets talsmann Dennis Janus til nyhetsbyrået AFP.

Rundt hundre nederlandsk politifolk vil bli trent i å arbeide med ørnene, og den nederlandske «ørnetroppen» skal være klare til å gå til aksjon med egne fugler neste sommer. I mellomtiden er planen å låne ørner av Guard from Above.

Det ser unektelig dramatisk ut når ørnen setter klørne i dronen, og alle som har sett en litt større drone i aksjon vet at rotorbladene ikke er til å spøke med.

- Ingen av ørnene ble skadet, i motsetning til dronene hvor ingen overlevde, sier Janus til AFP og avviser med det bekymringen dyrevernsgrupper.

Professor i naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vidar Selås, forklarer at ørnene har svært kraftige føtter og klør med tykk hud, og er tilpasset å tåle en trøkk i forbindelse med jakt.

- Etter vår oppfatning er det lite sannsynlig at nederlandsk politi ville fått disse fuglene til gjentatte ganger å ta ned droner hvis de tok skade av det. Da ville nok ørnene fort blitt «avvendt», sier Selås.

Vil vil neppe se anti-drone-ørner i aksjon i Norge med det første, Politidirektoratet opplyser at norsk politi ikke har noen planer om tilsvarende bruk av ørner.

