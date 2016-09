I kveld, 7. september, lanseres etter alle solemerker og datoen å dømme, Iphone 7. En ny generasjon av Apples suksesstelefon som snudde mobilmarkedet på hodet og endret måten vi bruker mobilen, etter at den første utgaven ble lansert i 2007.

De færreste forventer seg en designrevolusjon når sløret trekkes av Iphone 7, snarere en forsiktig evolusjon.

Størst spenning har det vært knyttet til ryktet om at Apple vil fjerne 3,5 mm hodetelefonutgangen til fordel for Lightning-kontakten og større plass til batteri.

Bedre batterikapasitet vil utvilsomt bli tatt godt imot, mens mange brukere nok vil rynke på nesen hvis minijack-utgangen ryker. Skjønt hodetelefonprodusentene ser nok snarere salgspotensialet, selv om Apple sikkert vil komme opp med overgangsløsninger.

Det har også vært spekulert mye i om hjem-knappen slik vi kjenner den i dag, vil forsvinne og bli mer som en pekeplate. Ryktebørsen skal dessuten ha det til at Apple vurderer et nytt kamera, eller rettere sagt to kameraer på baksiden.

Nytt kamera?

En to-kameraløsning vi har sett flere eksempler på fra produsenter som HTC og LG. Og nei, det er ikke 3D-bilder Apple er ute etter, men kjappere og bedre fokus, og muligheten for større blenderåpning og bilder hvor bakgrunnen duses ut slik rendyrkede kameraer er i stand til. Mye tyder på at en ny slik to-kameraløsning bare vil dukke opp på Iphone 7 Plus

Et annet spørsmål mange stiller seg, er om den nye Iphone-en blir vanntett slik blant annet Samsung og Sonys toppmodeller er? En egenskap mange Iphone-eiere har savnet.

Tøffe konkurrenter

Men det er ikke bare Apple som har ny telefon på gang i disse dager. Nylig slapp Samsung sin Galaxy Note 7 som rakk å få flere gode testskussmål før meldingen om eksploderende batterier satte en midlertidig stopper for salget. Tek.no konkluderte i sin test med at «Galaxy Note 7 sannsynligvis er markedets beste mobiltelefon»

På IFA-messen forrige uke lanserte Sony sin nye toppmodell Xperia XZ som både er vanntett og har minnekortplass. I testen Tek.no har gjort, får Xperia XZ pluss for både en svært lyssterk skjerm og et godt stabilisert kamera med laserfokus.

Et rimeligere og spennende alternativ er Huawei Honor 8 som ifølge våre mobiltesterne i Tek «beviser at vaskeekte toppmodeller ikke trenger å koste 8000 kroner».

Sjekk testene Tek.no har gjort:

TEST: Samsung Galaxy Note 7

TEST: Sony Xperia ZX

TEST: Huawei Honor 8

Teknologimagasinet: Hvor vanntette er egentlig vanntette mobiler?

Samsung stopper salg av telefoner etter batterieksplosjoner

Kan koste deg dyrt: Nå blir det fri fart i mobilnettene