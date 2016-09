NAF er bekymret for bilistenes DAB-dekning

Er du fornøyd med DAB-mottaket i bilen? Svar i meningsmålingen nederst i saken!

– Ja, vi er bekymret, fordi dette må være på plass før FM-nettet sluknes, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal, til Aftenposten.

Avisen testet DAB-dekningen på strekningen Kristiansand-Oslo og tellet 18 brudd pluss 41 brudd i tunnelene. Men de fleste av tunnelene har heller ikke FM-signaler.

Jan G. Langfeldt fra Ski er én av mange som bruker E18 mellom Oslo og Kristiansand – blant landets mest sentrale veistrekninger. Han greide aldri å få DAB-adapteren sin til å virke skikkelig selv om den var montert av fagfolk. Han leverte den tilbake.

– Jeg måtte gi opp hele DAB-prosjektet. Jeg fikk refundert alle mine utgifter. Nå venter jeg for å se hva som skjer, sier Langfeldt som mener at Stortinget bør utsette FM-slukking til DAB-nettet er helt oppe.

Stein Gauslaa i Arendal sier til Aftenposten at hans familie med to biler som begge har fabrikkmontert DAB+-radio, opplever det samme som Aftenpostens journalist:

– Signalet faller bort, ikke bare i tunneler, men selv på tilsynelatende helt åpne strekninger.

Radio i bil er mer enn underholdning

Sagedal i NAF påpeker at radio i bil er viktig.

– Det har med sikkerhet å gjøre, opplysninger om kolonnekjøring, ulykker veiforhold, vær. Det er viktig for forbrukernes kjøreglede, men det har en sikkerhets- og beredskapsmessig side også. NRK og Digitalradio Norge forsikrer oss om at alt er under kontroll, men vi får mange tilbakemeldinger om at det er mye hull i dekningen.

– Vi forventer at de leverer i henhold til plan. Men det hadde vært kjekt om det ikke skjedde så mye utbygging rett før slukking når vi får så mange rapporter om manglende dekning, sier Sagedal.

Digitalradio Norge: - Har meget godt dekning

Hun er bekymret over at Norges befolkning «ikke er helt med på dette prosjektet».

– Når vi i tillegg ser at våre naboland utsetter slukkingen, stiller folk spørsmål ved det norske vedtaket. Vi i NAF er opptatt av å samarbeide, at våre medlemmer skal få riktig informasjon og at overgangen skal skje så smertefritt som mulig, sier Sagedal.

- Dette er jo helt bak mål! DAB-radioen til Harriet er allerede ubrukelig

Ikke gode nok antenner

Digitalradio Norge har betvilt Aftenpostens telling av signalbrudd og tror at det kan dreie seg om feil rundt installasjonen av DAB+-adapteren. Eller mangler ved antennen.

Der får de støtte av Torkel Hasle fra Sandefjord som opplevde stadige bortfall av signalene med den originale antennen. Da han installerte en mer avansert antenne, ble bruddene omtrent borte.

– Forhandleren feilopplyste rundt antennen. Jeg hadde behov for en aktiv antenne med strømtilførsel, montert øverst på frontruten med trådløs forbindelse gjennom glasset, sier han.

NAF er kritiske til DAB-adapterne som tilbys norske bilister

