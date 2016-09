Det handler om å komme tettest mulig på fotballheltene, føle stemningen på stadion og spenningen på gressmatta.

Nå lanserer Viasat Nordens første Ultra HD-kanal, som blant annet skal sende UEFA Champions League-kamper i Ultra HD, eller 4K-kvalitet. Bilder med fire ganger så høy bildeoppløsning som full-HD-signaler.

Først ut på den nye Ultra-HD-kanalen er årets første UEFA Champions League-kamp mellom Man City – Borussia Mönchengladbach

Skjønt det er foreløpig kun Viasats parabolkunder som får nyte godt av de superoppløste TV-bildene. Det hjelper med andre ord ikke om du abonnerer på Viasat Sport på andre plattformer.

- Dette er fordi Viasat er den eneste TV-distributøren i Norge som tilbyr en UHD-dekoderboks. Kunder som har Sportspakken og som har kjøpt UHD boks hos oss vil ha tilgang, forklarer pressekontakt i Viasat, Lene Forfang Paterson.

Er du parabolkunde hos Viasat er det verdt å merke seg at du ikke må ha UHD-dekoderen for å se den nye kanalen på UHD-TV-en din. Visat tilbyr nemlig en løsning der programkortet puttes rett i TV-en ved hjelp av en såkalt CA-modul, vel og merke hvis TV-en din støtter det.

Flere kjøper UHD-TV-er

Tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen for første halvår i år, viser at hver femte TV som ble solgt var en UHD-modell, opp fra 13 prosent i samme periode i 2015. Statistikken viser også at TV-salget økte med syv prosent i volum og tolv prosent i verdi sammenlignet med første halvår i fjor.

Så kan man selvsagt spørre seg om man ser forskjell på Ultra HD og vanlig HD. Her vil faktorer som skjermstørrelse og seeravstand naturlig nok spille inn. Det er nemlig slik at menneskeøyet har sine begrensinger når det kommer til oppløsning og evnen til å skille to bildepunkter fra hverandre.

Ser du forskjell?

En av dem som har advart mot de nye super-TV-ene, er professor Andrew Perkis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU. Han mener økt fargedybde og flere bilder per sekund har mer å si for den opplevde bildekvaliteten enn Ultra HD.

- 4K-oppløsning på skjermer under 60 tommer har lite for seg da det i praksis vil være umulig å se forskjell på normal seeravstand.

Viasat sender i dag ikke innhold i HDR (High Dynamic Range), det vil økt kontrastomfang og mer detaljer i både mørke og lyse deler av bildet. Et løft i bildekvaliteten mange trolig vil oppleve som større enn økt oppløsning fra Full-HD til Ultra-HD.

Den Samsung-produserte UHD-dekoderen til Viasat er nemlig HDR-klar, så da er det bare å håpe at Viasat også skrur på HDR-bryteren. PS! Ikke alle UHD-TV-er støtter HDR.

