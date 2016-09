Norsk suksess med skjermbrille

- Vi fikk ideen i Sililcon Valley etter å ha vært på kino, sier NTNU-student Harald Manheim, til adressa. Sammen med studentkompis Eirik Wahlstrøm har han utviklet skjermbrillen Moviemask.

Det var etter at de vant en oppstartskonkurranse i regi av START NTNU at de fikk reise til Silicon Valley i USA. Og der, i januar, fikk de altså ideen til å få en like god filmopplevelse gjennom mobiltelefonen. Flere og flere unge brukere vil se filmer på mindre skjermer, så det ville de gjøre noe med.

De satte sammen en enkel løsning i USA ved hjelp av veldig sterke briller for langsynte og et skjerf, men selve prototypen i skinn utviklet de hjemme ved NTNU.

- Mange lager virtual reality-briller, men vi lager en storskjermsopplevelse som kun fokuserer på to-dimensjonalt innhold, sier Harald.

Han forklarer at nøkkelen ligger i optikken, at begge øynene ser på én skjerm. I andre tredimensjonale VR-briller er de avhengige av apper og at brillene må deles inn i to skjermer.

Masken som studentene har utviklet skal altså gjøre det mulig for brukeren å få kinoopplevelser med mobilen.

Vellykket lansering

Tirsdag kveld ble MovieMask lansert på Kickstarter. Det er et kommersielt firma i USA som hjelper til med å skaffe kapital til kreative prosjekter. Få timer etter lanseringen hadde produktet nådd målet på 100.000 kroner fra Kickstarter.

- Det var kult å få den støtten, understreker Manheim.

Gründerne har nå fått finansiering fra mange land til å starte produksjonen. Både Harald Manheim og Eirik Wahlstrøm studerer ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse på NTNU.

- Vi har fått penger fra Innovasjon Norge og Pengesprøyten via NTNU og Trønderenergi, forklarer Manheim. Tilsammen har de så langt fått 1,2 millioner kroner til å utvikle Moviemask.

Oppstart på Gløshaugen

Metoden de har benyttet for å utvikle skjermbrillen går ut på lage hurtige prototyper som kan testes med det samme. Derfra kan de utvikles til nye prototyper i felleskap med kunden, forklarer Manheim.

- Vi har nå et team sammen med ni andre studenter. Et midlertidig kontor har vi fått på NTNU som vi benytter under Kickstart-perioden. Den gjelder i én måned, avslutter 27-åringen.

