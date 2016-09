Er det for dyrt å ringe femsifrede nummer? Svar i meningsmålingen nederst i saken!

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt mange henvendelser om det forbrukerne selv oppfatter som svært høye priser for å ringe femsifrete nummer, og har derfor undersøkt prisene for et utvalg vanlige abonnement for anrop til femsifrete nummer.

I en pressemeldingen fra Nkom vises det til at de fleste abonnement har unntak for spesialnummer, slik at prisen for å ringe til et femsifret nummer kommer på toppen av regningen. Slike anrop består av en oppstartpris, og en pris per minutt.

Det pekes også på at mange selskaper og organisasjoner bruker spesialnummer, særlig femsifrete, og at kundene i praksis ikke kan velge dem bort.

I 2015 ble norske mobilkunder fakturert for en halv milliard kroner for anrop til femsifrede nummer.

- God anledning til å holde prisene høye

Det er ikke den man ringer til som får inntektene når man slår et femsifret nummer, men mobiloperatørene.

- Det er som regel lite oppmerksomhet om prisen til femsifrete nummer i markedsføringen av ulike abonnement, dermed er det også lite konkurransepress på disse prisene. Selskapene kan av den grunn ha god anledning til å holde prisene høye, fordi fokuset i konkurransen er andre steder, skriver Nkom.

Forbrukerrådet: - En melkeku for mobiloperatørene

Også Forbrukerrådet er kritiske til prisnivået.

- Dette er en melkeku for mobiloperatørene som tjener store penger på femsifrede nummer, og det virker som om de spekulerer i at folk ikke får det med seg hva det koster, sier Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.

Han mener det rimer dårlig med markedsføringen av fri ringetid, og at mobilselskapene må tenke seg nøye om når de priser dette.

Myrstad stiller også spørsmålstegn ved bedrifter og andre som benytter seg av femsifrede nummer, og mener at man bør tilby kundene å komme i kontakt ved hjelp av vanlige, gratis åttesifrede numre, ikke minst offentlige aktører.

- Alternativet er økte abonnementspriser

Hos Telenor er man av den oppfatning at kundene vil ha lave abonnementspriser framfor å få inkludert blant annet femsifrede nummer.

- Kundene våre ønsker å få inkludert så mye som mulig av de tjenestene de bruker mest, slik som ringetid, SMS, MMS, data og kostnadsfri roaming i EU. For de fleste av kundene er det lite bruk av femsifrede nummer. Dermed er anrop til spesialnummer for de fleste en relativt marginal tilleggskostnad som de foretrekker å betale pr. stykk, sier kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan.

Alternativet vil ifølge Telenor være å øke prisen på abonnementet og inkludere trafikken til disse numrene.

På spørsmål om femsifrede nummer er lukrativ butikk og en melkeku for Telenor slik Forbrukerrådet hevder, svarer Krokan at fortjenesten avhenger av en rekke forhold, ikke minst hvor fordyrende funksjonaliteten er.

- Prisene til spesialnumre fastsettes i skarp konkurranse og er oppgitt på operatørenes hjemmesider. I Nkoms oversikt er Talkmore billigst av alle i bransjen, og Telenor er tredje billigste operatør.

Skylder på høyere kostnader

Hos Telia viser man til at kostnadene for å sette opp en samtale til et femsifret nummer er høyere enn å sette den opp til et «vanlig» nummer, og at denne trafikken derfor blir dyrere enn vanlige samtaler.

- Ofte er det en spesiell funksjonalitet som er knyttet til femsifrede numre, for eksempel at samtalen rutes til en ledig kundebehandler eller et ledig lokalkontor. Slik ekstra funksjonalitet gjør da at samtalen blir dyrere enn om du ringer til et vanlig åttesifret nummer.

- Alle ulike produkter, tjenester og priser må ses i en helhet, og vi vurderer hele tiden våre priser og abonnementspakker, og hva som skal inngå i disse – dette gjelder også spesialnumre, sier kommunikasjonsrådgiver i Telia, Kristian Fredheim.

Ringepriser fra mobiltelefon

Nkom har innhentet prisinformasjon fra flere av teleselskapenes/merkevarenes hjemmesider i uke 37.

Ringepriser for anrop fra mobiltelefon til 5-sifrede nummer (synkende per minuttpris):

Tilbyder/merkenavn Type abonnement Oppstart Minutt Lycamobile Kontant 0,99 3,99 Telipol Etterbetalt 0,99 3,99 Hello Etterbetalt 0,74 3,11 Pepcall Etterbetalt 0,74 3,11 Chili Mobil Kontant 2,99 2,99 Telia Norge Kontant 0,99 2,99 Chess Kontant 0,99 2,99 Telenor Norge Kontant 0,59 2,99 NextGenTel Etterbetalt 0,89 2,49 Telia Norge Etterbetalt 0,89 2,49 ICE Norge Etterbetalt 0,62 2,49 Phonero Etterbetalt 0,59 2,49 Chess Etterbetalt 0,89 2,35 Chili Mobil Etterbetalt 0,69 2,35 OneCall Etterbetalt og kontant 0,69 2,35 Komplett Mobil Etterbetalt 0,99 1,99 Altibox Etterbetalt og kontant 0,79 1,99 Telenor Norge Etterbetalt 0,59 1,99 Primafon Etterbetalt 0,85 1,70 Talkmore Etterbetalt og kontant 0,99 1,49

Listen er ikke komplett. Den enkelte tilbyder plikter å offentliggjøre oppdatert prisinformasjon til kundene. Nkom oppfordrer forbrukere til å sjekke priser på eget abonnement eller det selskapet/abonnementet der man planlegger å bli kunde.

Nkom understreker at man ikke regulerer ikke priser på sluttbrukernivå, og at konkurransen mobiloperatørene imellom er ment å bidra til lavere priser.

Ringekostnadene for anrop til femsifrete nummer fra fasttelefon finner du på Nkoms hjemmesider.

