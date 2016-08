Onsdag 7. september har Apple invitert til produktlansering i San Francisco. Et av de hyppigst gjentatte ryktene det siste året er at Apple skal droppe dagens 3,5 mm hodetelefoninngangen på sin neste flaggskipsmodell Iphone 7.

Et valg som er så kontroversielt at hovedkonkurrenten Samsung ikke kunne dy seg fra å gjøre narr av det. Nå kommer det også kritikk fra mer uventet hold.

Som blant andre avisen The Independent rapporterer, har nemlig selveste medgrunnleggeren av Apple, Steve Wozniak, kommet på banen med sine egne, sterke meninger om de vedvarende ryktene.

Mener det vil vekke stor misnøye

- Hvis telefonen mangler 3,5-millimeters hodetelefoninngang, kommer det til å gjøre mange mennesker sinte, uttalte Wozniak i et intervju med den australske avisen Financial Review.

Det har tidligere vært antatt at den neste Iphone-telefonen simpelthen skal benytte den trådløse Bluetooth-standarden i stedet for fysisk tilkoblede hodetelefoner, noe Wozniak ikke er spesielt begeistret for.

– Jeg vil ikke bruke Bluetooth. Jeg liker ikke trådløst. Jeg har biler hvor man enten kan plugge musikken eller gå via Bluetooth, og Bluetooth høres så flatt ut med den samme musikken, fortsatte Apple-medgrunnleggeren.

Skal trolig benytte Lightning-standarden

Wozniak er nok ikke alene om å være skeptisk til en påtvunget trådløs løsning, men mange rykter har indikert at Apple ikke skal satse ene og alene på Bluetooth. Derimot skal Apple tilsynelatende satse på sin egen Lightning-standard til musikklytting.

Dette har det også kommet «bevis» på i form av blant annet en video som skal vise et par nye Lightning-øreplugger til Iphone 7. Hva vi har i vente fra Apple får vi trolig vite snart, da ryktene har indikert at telefonen skal gå i salg den 16. september.

