- En streik vil lamme Schlumberger, Halliburton og Baker Hughes

– Hvis det blir streik stopper avfalls- og miljøhåndtering på sokkelen, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi i en melding fredag formiddag.

310 kan bli tatt ut i streik

Industri Energi vil gå til streik på oljeserviceavtalen, hvis man ikke blir enig med motparten Norsk olje og gass hos Riksmekleren 20. september.

Industri Energi fikk ikke medhold i rettsaken mot bransjeforeningen Norsk olje og gass om at arbeidsgiverne hadde brutt sine forpliktelser i oljeserviceavtalen

Forbundet varsler i dag plassfratredelse for omkring 310 medlemmer.

-Hvis det blir streik vil vi lamme de tre store selskapene på oljeserviceområdet, Schlumberger, Halliburton og Baker Hughes, sier Ommund Stokka, forhandlingsleder på oljeserviceavtalen i Industri Energi.

Stopper miljøhåndtering på sokkelen

Det er i første rekke miljøhåndtering av boreavfall som vil bli stoppet dersom det blir streik. Da må også boreoperasjoner på sokkelen stoppes for å unngå utslipp i sjøen.

Industri Energi vil også ta ut dataingeniører som overvåker boreslam og folk som styrer ubemannede undervannsfartøyer (ROV) på Statoils nye Songa-rigger i en eventuell streik.

-Hvis det blir streik tar vi i første omgang ut et begrenset antall medlemmer, men det ligger an til opptrapping av streiken hvis det blir nødvendig, sier forbundssekretær og ansvarlig for oljeserviceavtalen i Industri Energi, Einar Johannessen på LO-forbundet på egne nettsider.

Oljefagforeninger i strupen på hverandre

Industri Energi har cirka 6500 medlemmer innen oljeserviceområdet. Overenskomsten omfatter drøyt 30 leverandørbedrifter som er medlem i Norsk olje og gass. I tillegg er den gjort gjeldende for ytterligere 30 bedrifter med ansatte både offshore, på land og innenfor dykking.

