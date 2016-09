- Økt risiko med utenlandske helikopterselskaper

- Å få nye helikopteroperatører inn i dette markedet, som ikke har samme erfaring og kunnskap som dagens norske operatører, kan medføre en økt risiko for flysikkerheten, heter det i et notat til Samferdselsdepartementet fra Luftfartstilsynet. Ifølge Dagens Næringsliv stiller tilsynet spørsmål ved kvaliteten på fremtidig tilsyn av helikopterselskaper fra utlandet, når reglene fra EU-tilsynet EASA innføres i vinter.

Leder Leif Sande i fagforeningen Industri Energi sier tilstanden kan bli ute av kontroll for norske myndigheter. Han er engasjert i sikkerhetskulturen etter Turøy-ulykken og mener flere aktører skaper økt risiko for ulykker. Han er spesielt bekymret for nye aktører fra Øst- og Sør-Europa.

- Dette er land hvor myndighetene mangler kunnskap om offshoretrafikken i Nordsjøen, sier han. Avdelingsdirektør Jan Petter Steinland i Luftfartstilsynet sier at det er en oppfølging av utenlandske aktører i Norge.

Samferdselsdepartementet, som har bestilt en utredning av det nye lovverket, ønsker ikke å kommentere saken så lenge utredningen pågår. (©NTB)