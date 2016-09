- Solskinnsdagene på norsk sokkel er over, slår Ole Andreas Engen, som er professor ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger UiS.

Etter at oljeprisen kollapset for to år siden, samtidig med at selskapene i oljeindustrien gikk i gang med å kutte kostnader og øke effektiviteten, har Petroleumstilsynet (Ptil) uttrykt bekymring og stilt spørsmålet om sikkerheten nå står ved et veiskille.