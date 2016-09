-Iran tåler oljepris på 10 dollar fatet

Mandag formiddag steg oljeprisen raskt mot 50 dollar for ett fat nordsjøolje, etter forventninger i markedet om at Russland og Saudi-Arabia ville inngå en avtale om regulering av produksjonen. Da det ble klart at dette ikke skjedde, sank prisen igjen.

Torsdag morgen svinger oljeprisen seg midt på 48-tallet. Et slikt prisnivå – mellom 40 og 50 dollar – mener Iran er fornuftig, skriver Bloomberg. Internasjonal direktør Mohsen Ghamsari i statsselskapet National Iranian Oil forteller at det er for tidlig for landet å diskutere en produksjonsfrys når Opec-landene og blant annet Russland møtes i Algerie senere i september.

Iran vil først være klar til å diskutere saken når oljeproduksjonen i landet kommer på nivået den hadde før de internasjonale sanksjonene ble innført. Nå er de fjernet og produksjonen er nå på rundt 3,8 millioner fat per dag, mot rett over 4 millioner før sanksjonene. Forventningen er at Iran når det nivået tidlig neste år, skriver Bloomberg. 2,35 millioner av de produserte fatene skal eksporteres.

Ghamsari viser til at National Iranian Oil lever godt med dagens oljepris, siden selskapet klarer å produsere for mindre enn 10 dollar fatet.

Til sammenligning produserer Statoil olje og gass tilsvarende omtrent 2 millioner fat per dag. Selskapet varslet under ONS at smertegrensen for Johan Sverdup-feltet, gigantfeltet i Nordsjøen, nå er 25 dollar.

Oljeprisen styrkes av at amerikanske oljelagre overraskende blir mindre. Forventningen var en økning på 200.000 fat, mens fasiten viser en nedgang på 12,1 millioner fat, skriver Reuters. Noen analytikere tror forklaringen kan være den tropiske stormen Hermine, som sist uke nærmet seg den raffineritunge kysten ved Mexicogulfen.

