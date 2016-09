250 ansatte må gå i oljeserviceselskap

Ifølge Offshore.no omfatter nedbemanningen, som skal være ferdig innen årsskiftet, både ansatte i administrasjonen og i prosjekter.

- Vi har dessverre en overkapasitet av personell. Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for våre medarbeidere, og selskapet vil gjøre sitt ytterste for at våre medarbeidere skal oppleve saksgangen som en ryddig prosess, forteller kommunikasjonssjef Ole Klemsdal.

Også i 2015 hadde selskapet en nedbemanning der 250 ansatte måtte gå, og året før ble staben redusert med 150 personer.

