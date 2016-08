40 prosent fall i investeringskostnadene for prosjekter - Oljedirektoratet frykter at selskapene velger for enkle løsninger

Investeringskostnadene for prosjekter på norsk sokkel har falt med over 40 prosent. Oljedirektoratets direktør for utbygging og drift Ingrid Sølvberg er bekymret for at oljeselskapene velger enkle løsninger som vil føre til at ressurser går tapt.