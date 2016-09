72 prosent bekymret for sikkerheten på norsk sokkel

På standen sin under oljemessen ONS stilte Ptil besøkende følgende spørsmål:

Is safety at risk (står sikkerheten ved et veiskille)?

Ptil har stilt dette spørsmålet en rekke ganger det siste året, og det var hovedtema for standen under ONS.

Ifølge tilsynet skapte spørsmålet stort engasjement, og 72 prosent svarte ja på spørsmålet. Bare 28 prosent svarte nei på spørsmålet om at de mener sikkerheten står ved et veiskille.

Petroleumstilsynet har laget en video, der du kan se noen av svarene.

Se videoen her (Ekstern lenke)

