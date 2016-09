Aker Solutions kutter sjefsnivå

Oljeservicebedriften Aker Solutions omorganiserer for å effektivisere driften.

- Vi får en slankere ledelse, sier tillitsvalgt Atle Teigland i Aker Solutions.

- Det er tidlig i prosessen, bare det øverste ledelsesnivået er lagt foreløpig. Men det blir store endringer. En del mellomledere kan få andre roller. Men det er ikke snakk om oppsigelser som resultat av denne prosessen, sier Teigland.

Selskapet skal drive billigere og få en mer lettbeint organisasjon, som forhåpentligvis vil gi selskapet nye oppdrag og sikre arbeidsplasser.

Det er ikke snakk om oppsigelser som direkte konsekvens av omorganiseringen.

- I beste fall kan dette også skape nye jobber, hvis en mer effektiv drift kan føre til at vi vinner nye oppdrag, sier tillitsvalgt Atle Teigland.

- Det er oppdragene som bestemmer om vi nedbemanner eller ikke. Dette er en omorganisering for å vinne jobber, sier han.

Aker Solutions har redusert mer enn 3000 stillinger de siste to årene etter at oljeprisen falt dramatisk og halverte seg for to år siden.

HER ER OVERSIKTEN OVER 40.000 OLJEJOBBER SOM ER BORTE

Rammer ikke Stavanger og Egersund

- Dette får ingen bemanningsmessige konsekvenser for Stavanger eller Egersund. Vi skal få en slankere ledelse og en smidigere organisering, som skal sikre arbeidsplasser nedover i systemet, sier Teigland.

Meldingen gikk ut til de ansatte i dag, fredag, mens de tillitsvalgte har vært med på prosessen i flere måneder.

Målet er mindre silotenking innad i konsernet og bedre utnyttelse av ressursene på tvers. Eksempevis skal miljøene som jobber med undervannsløsninger, såkalt subsea i større grad dra nytte av fagmiljøene som jobber med vedlikehold.

Tildigere var Aker Solutions oppdelt i forretningsområder. Nå skal selskapet deles inn i aktiviteter.

Ikke nedbemanning

Omorganiseringen berører alle ansatte, fra avdelingene i India, Malaysia, Brasil og de ulike avdelingene i Norge, inkludert Jåttåvågen i Stavanger og verftet i Egersund.

Alle berøres og arbeidsprosessene blir annerledes. Men det er ikke snakk om nedbemanning, i følge tillitsvalgte Atle Teigland

Styrerepresentant i Aker ASA, Atle Tranøy, er fornøyd med at det nå blir satt i gang en forenkling av organisasjonen.

- Vi har hatt en massiv nedbemanning på operativt nivå. Nå må det også bli en reeell reduksjon i antall ledere. Det er det definitivt behov for, sier Atle Tranøy.

Den nye organisasjonen skal fra 1. november bestå av fem organisasjonsområder: Kundehåndtering, sluttbrukermarked, produkter, prosjekter og tjenester.

#Aftenbladet viser #oljekuttene

Skal kutte kostnader med minst 30 prosent

Planen er at dette skal akselerere selskapets effektivisering, og kostnader skal kuttes med minst 30 prosent fra dagens nivå fram mot slutten av 2017.

- Vi tar dette steget for å sette fart på vårt globale forbedringsarbeid gjennom å legge til rette for en enda enklere måte å jobbe på, sier administrerende direktør Luis Araujo i en melding.

I den nye organisasjonen vil Dean Watson ta over som driftsdirektør. Watson har tidligere jobbet i Schlumberger.

Valborg Lundegaard skal lede kundesenteret, Svenn Ivar Fure forsetter som sluttbrukerleder, Egil Boyum skal ta over som sjef for produkter, Knut Sandvik skal lede prosjekter og David Clark blir sjef for tjenestesenteret.

Svein Stoknes forblir finansdirektør og Mark Riding fortsetter som strategidirektør.

Subsea-sjef Alan Brunnen og direktør for forbedring og risikostyring Tore Sjursen forlater Aker Solutions mot slutten av året.

Les også:

Statoil får pris for økt Åsgard-produksjon

Nå skal Statoil tjene penger på nytt lavprisfelt

Sterkeste kvartalsøkning siden 2006 for Aker