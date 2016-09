Aker Solutions vant Statoil-kontrakt

Kontrakten er verd 500 millioner kroner og omfatter arbeid med Utgard-feltet, tilknyttet Sleipner-området i Nordsjøen.

Allerede i april signerte Aker Solutions og Statoil en kontrakt for forarbeid til Utgard gass og kondensatfeltutbyggingen. Nå har Statoil valgt å ta med seg Aker Solutions i det videre arbeidet med utbyggingen.

- Vi har arbeidet veldig tett med Statoil for å finne de mest kostnadseffektive løsningene for dette prosjektet. Vi har dratt nytte av vår kompetanse i komplekse modifikasjonsoppdrag, sier Knut Sandvik, leder for Aker Solutions MMO-avdeling i en melding.

Utgard er en undervannsutbygging som kobles med rør til Sleipner.

Arbeidet med kontrakten har allerede startet og vil være ferdig i siste del av 2019.

Aker Solutions i Stavanger og verftet i Egersund vil utføre oppdraget.

