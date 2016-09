Rådmennene i Stavanger, Sola og Sandnes anbefaler en moderat vekst for Forus, og at dette området i større grad skal sees i sammenheng med veksten i sentrum i de tre kommunene.

Rådmennene Ingrid Nordbø i Sola, Per Kristian Vareide i Stavanger og Bodil Sivertsen i Sandnes anbefaler å legge til grunn et moderat vekstscenario for Forus og regionen fram til 2040, ifølge anbefalingene til ny delplan for Forus-området.

I anbefalingene, som ble lagt fram i slutten av august og vedtatt av styret, heter det at "for å styrke Forus-området og sentrumsområdene parallelt anbefaler rådmennene at bolig- og næringsutvikling på Forus harmoniseres med veksten i sentrumsområdene i større grad enn tidligere".