Arbeidsministeren ser på strengere tilsyn med oljeselskapene

- Jeg vil diskutere med Petroleumstilsynet om det har verktøykassen det trenger for å kunne utøve og håndheve tilsyn på en god måte. Mannskapet som reiser ut på plattformene, og familiene deres, skal være trygge på at sikkerheten settes først, sier Hauglie til Dagens Næringsliv.

Det har vært 13 hendelser på Goliat-plattformen på et halvt år og Haugli har derfor invitert direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet til departementet for å orientere om «Goliat spesielt og utviklingen av sikkerheten generelt i bransjen».

Ønsker en orientering

Så sent som sist fredag førte strømbrudd til evakuering. Fagforeningen Safe har beskyldt oljeselskapet Eni får å stå for en «bajaskultur».

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Eni, men selskapets kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sier til DN at de ikke vil kommentere påstander om bajaskultur i selskapets ledelse. Han sier videre at selskapet tar sikkerheten på største alvor og ikke kjenner til at ansatte skal ha vært redde for å reise tilbake til Goliat.

- Selv om det er operatørene som har hovedansvaret for å ivareta sikkerheten, ønsker jeg en orientering fra tilsynet, sier Haugli til NTB.

Urovekkende

Haugli mener opplysningene om feilene på plattformen er urovekkende og mener det er grunn til å spørre seg om systemet med et tillitsbasert tilsyn er under press.

- Vi har hatt et tillitsbasert tilsyn i Norge, og det har hittil fungert bra. Nå har vi en utvikling med flere nye operatører, flere mindre selskaper, flere utenlandske eiere og kostnadspress i bransjen, sier Hauglie.

- Jeg ønsker å diskutere om det er behov for å gjennomføre tilsyn på en annen måte, og om det er behov for et annet regelverk, sier Hauglie.

Petroleumstilsynet har tidligere advart mot at kostnadskutt i oljesektoren kan føre til svekket sikkerhet.

- Vi må være verdensledende innen sikkerhet. Når en oljearbeider reiser ut, skal vi være trygge på at han eller hun blir godt ivaretatt, sier Haugli til NTB.

