Arbeidsulykke på Statoil-tanker

- Jeg kan bekrefte at det har skjedd en ulykke med personskade om bord på et skip som bærer vår last, sier Ola Anders Skauby, pressetalsmann i Statoil.

Han henviser til det John Fredriksen-eide rederiet Frontline for flere opplysninger. Der er Olav Eikrem teknisk direktør.

- Det stemmer at en mann ble skadet i hånden for et par dager siden. Han ble løftet i land med helikopter, sier Eikrem.

Mannen, som er indisk statsborger, ligger på sykehus i Malaysia.

- Skaden er under god kontroll. Vi valgte å sende ham i land fordi han mistet en del blod da han kuttet seg i hånden.

Rederiet vil granske hedelsesforløpet. Det er Frontline Shipping Singapore som er driftsselskap for tankeren som er på over 300.000 tonn, 317 meter lang og 60 meter brei.

Flaggstat er Marshall Islands.