Statoil la på tirsdag fram forslag til program for konsekvensutredning for Johan Castberg-utbyggingen.

I denne planen kommer det fram at selskapet mener det blir for dyrt å bygge ut feltet med kraft fra land. Statoil skriver at kostnadene knyttet til kraft fra land, inkludert de tekniske utfordringene, representerer en risiko for både tidsplan og gjennomførbarheten til prosjektet.