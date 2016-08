Boikotter sikkerhetsarrangement på ONS

– Vi er rystet over at sikkerhetsnivået i oljebransjen skal diskuteres uten arbeidstakerne er representert i debatten, sier Henrik Fjeldsbø og Håkon Bjerkeli i Industri Energi i en pressemelding.

De to HMS-ekspertene i Industri Energi reagerer kraftig på at Petroleumstilsynet (Ptil) arrangerer en debatt om sikkerheten på norsk sokkel står ved et veiskille, uten at arbeidstakerne er representert.

Sikkerhetsnivået skal debatteres på oljemessen ONS onsdag av Statoils konsernsjef Eldar Sætre, Ptil-direktør Anne Myhrvold og direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. Petroleumstilsynet står som arrangør av debatten.