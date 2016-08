- Vi vet at produksjonen på norsk sokkel faller. Og når Johan Sverdrup og de andre store prosjektene er ferdige, må vi ha nye og større prosjekter som vi kan jobbe med. Dette er store ressurser og store felt, sier Sætre til Aftenbladet.

På tirsdag tok Statoil-sjefen med seg konsernsjefen for Petrobras til selskapets representasjonsbolig på Solastranden. Der signerte de to en avtale som betyr at selskapene skal styrke samarbeidet i Brasil.