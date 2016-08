Bryne-ventil vant innovasjonspris på ONS

Han begynte å utvikle ventilen selv, hjemme i garasjen i Stavanger. Men det var da Aarbakke Innovation kom inn på eiersiden at Alf Egil Stensen virkelig fikk fart på utviklingen av Fluidcom-teknologien.

I april fikk han og selskapet Techinvent den første millionordren, fra et oljeselskap som skal burke ventilen på norsk sokkel.

Tirsdag vant teknologien innovasjonsprisen for små og mellomstore bedrifter under ONS. Også Statoil er inne på eiersiden i Techinvent.

-Det kan ikke bli bedre enn dette. Helt fantastisk, og litt uventet, sier Stensen til Aftenbladet.

Han betegner konkurransen som tøff og hadde ikke tatt seieren på forskudd.

-Vi har veldig fornøyd med å komme til finalen. At vi tok hele prisen, var topp.

-Hva skjer nå?

-Nå skal vi suge litt på denne seieren, og så bruke den til det den er verdt. For oss gir prisen kjærkommen oppmerksomhet. Vi er avhengig av å bli kjent, for å få teknologien ut i verden, sier Stensen.

LES MER OM PRISVINNEREN:

Garasjegründeren klar for milliardmarked

Garasjegründer klar for 300 millioner

Hovedideen bak ventilen er at den selv styrer tilsetningen av ulike kjemikalier som tilsettes for å få best mulig produksjon fra en olje- eller gassbrønn. Tidligere har Stensen fortalt om testresultatene fra Statoil-plattformen Statfjord C.

– Studiene viste at ventilløsningen sparer så mye driftskostnader at investeringen kan være tilbakebetalt i løpet av seks måneder, selv om man da erstatter eksisterende utstyr. På en ny installasjon gir det innsparinger allerede fra første dag. Ventilteknologien vår er full automatisert. Det gir mulighet for enkel fjernstyring, reduserer bruken av kjemikalier, og sparer manuelle operasjoner og vedlikehold, sa Stensen.

Island Offshore og Centrica vant innovasjonsprisen for store bedrifter.

AARBAKKE INNOVATION VIL UTVIKLE NYE LØSNINGER:

- Oljeselskapene skyter spurv med kanon

Aarbakke-satsing tror på nytt liv for oljeingeniørene