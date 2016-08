Dette må du få med deg på oljemessa tirsdag

CIA, MI6 og Norges svar på Lisbeth Salander er trekkplastre til oljemessen ONS i dag tirsdag.

Fakta: ONS for alle Offshore Northern Seas: ONS arrangeres på ulike steder i Stavanger fra 29. august til 1. september. Utstillinger: På Stavanger Forum-området på Tjensvoll er utstillingene, stander, miniforedrag, matservering og bedriftspresentasjoner åpent for alle som kjøper et firedagspass for 400 kroner. Det er gratis for studenter. Festival: Gratis og åpent for alle i Stavanger sentrum fra klokka 17 hver dag. Her er det utstillinger, mat og underholdning. Konsert: Årets trekkplaster på gratiskonserten i Stavanger sentrum onsdag 31. august klokka 20 er hip-hop-duoen Karpe Diem. De kommer på scenen klokka 21. Ylvis og Kaizers har vært hovedattraksjon tidligere år. Konserten avsluttes med fyrverkeri over byen klokka 22.30. Konferanse: Arrangeres i Clarion Energy hotell og må kjøpes på egen billett til om lag 13.000 kroner for fire dager.

Leif Johan Sevland mener årets oljemesse er mer stjernespekket enn noen gang.

Her er noen av høydepunktene:

TIRSDAG:

9.30-17.30: Utstilling: Messeområdet på Tjensvoll.

11.00-16.00: Konferanse Hver dag i Clarion Energy Hotell. Framtiden for norsk sokkel er tema. Lord Brown of Madingley, Bente Nyland, Tim Dodson, Luis Araujo, Alex Schneiter, med flere.

11.40: Utdeling av Innovasjonsprisen.

14.00-16.30: Konferanse, parallelle sesjoner: Overgang til en ny markedsvirkelighet. Midtøsten - energi og politikk, Sikkerhetsutfordringer - pass ryggen din!

08.00-13.00: ONS Young i IMI-kirka på Tjensvoll: Universitetsdag.

Den grønne dagen

10.00-11.30: Det grønne hjørnet, Centre Court: Tjene penger på det grønne skiftet. Rune Bjerke, Jens Ulltveit-Moe, Erik Haugane og Anne Jorunn Aas.

11.40-13.00: Framveksten av fornybar: Jenny Chase og Terje Osmundsen.

13.00-14.30: Det grønne hjørnet, Centre Court: Norges rolle i fornybar framvekst. Nina Jensen, Helen Campbell, Eimund Nygård, Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

15.00-16.00: Flytende, grønne løsninger.Sturla Henriksen, Willie Waagen, Petter Haugen.

16.00-17.30: Forskning og utvikling er en nødvendighet for endring: Alexandra Bech Gjørv, Arvid Hallèn, Kristin Flornes og Anne Grethe Ellingsen.

17.00: Festivalen i Stavanger sentrum åpner med utstillinger, salg av mat, musikk og underholdning.

Dette kan du se fram til ONSDAG:

9.30-17.30: Utstilling: Messeområdet på Tjensvoll.

11.00-12.00: Konferansen. Hver dag i Clarion Energy Hotell. Framtida: hold øynene på ballen. Kamel Ben Naceur, Remi Eriksen, Christian Rynning-Tønnesen, Chris M. Crane, Stefan Hyttfors,

14.00-16.00: Konferansen: Gama changers: Irene Rummelhoff, Seb Henbest, Bernard Clement, Graeme Sweeney, Bolan Slat,

14.00-16.30: Konferansen: Nye kunder til olje og gass, Finansieringen av overgangen. Spencer Dale, Roger Bounds, Narendra Taneja, Chris Rynning, Graham Talbot, Arne Trondsen, Douglas MacKenzie, Rune magnus Lundetræ, Russel Alton, Ole Gusevik,

10.00-11.00: Det grønne hjørnet, Centre Court: Det europeiske gassmarkedet.

11.00-12.00: Det grønne hjørnet, Centre Court: Smarte løsninger: Toril Nag, Brage Johansen,Andreas Thorsheim,

13.00-14.30: Det grønne hjørnet, Centre Court: Unngå korrupsjon, grønn transport, Gro Slettemark, Tim Armstrong, Beate Kvamstad-Lervold, Hans Anton Tvete, Jon Andre Løkke.

14.30: Det grønne hjørnet, Centre Court: Ledere ser rundt neste sving: Osvald Bjelland, Bjørn Haugland, Anita Krohn Traaseth,

16.00-17.30: Det grønne hjørnet, Centre Court: Karbonfangst og lagring: Trude Sundseth, Graeme Sweeney, Pål Helge Nøklebye, William Christensen.

9.00-12.30: ONS Young i IMI-kirka på Tjensvoll:Studentenes framtidsdag.

15.00-20.00: ONS Young i IMI-kirka på Tjensvoll: Unge arbeidessøkere. Nettverksbygging.

17.00: Festivalen i Stavanger sentrum åpner med utstillinger, salg av mat, musikk og underholdning.

KONSERT MED KARPE DIEM OG FYRVERKERI

TORSDAG:

9.30-15.00: Utstilling: Messeområdet på Tjensvoll.

9.00-12.30: ONS Young i IMI-kirka på Tjensvoll:Framtidsdag for studentene

10.00-12.00:Det grønne hjørnet, Centre Court. Fornye, forstyrre, forandre. Anne Berit Panengstuen, Maria Strømme, Tore Tennøe og Svein Olav Simonsen.

Mye er gratis

Inngangsbilletten koster 400 kroner for fire dager. De mest priviligerte kan kjøpe billetter til konferansen, den koster 12.000 kroner.Hacker Runa Sandvik

Den norske superhackeren Runa Sandvik (29), kalles virkelighetens Lisbeth Salander. Sandvik er nettopp blitt direktør for informasjonssikkerhet i New York Times.

Sandvik bor i Washington sammen med ektemannen Michael Auger og jobber med personvern og kryptering. Hun har blant annet holdt foredrag for Kripos og norske journalister. Hun ble for alvor kjent i Noreg da hun var på talkshowet til Fredrik Skavlan.

I Dagbladet i fjor uttalte Sandvik at skandinaver er naive når det kommer til datasikkerhet og personvern.

Hackerekteparet vakte oppsikt da de etter besøk på en våpenmesse klarte å hacke seg inn på styringssystemet til en digital rifle. Geværet fra selskapet TrackingPoint, kan styres fra en smarttelefon og sende direkte video fra jakt og hjem. Sandvik klarte å gjøre endringer i geværets programvare. Hun har studert informatikk fra NTNU i Trondheim og flyttet til USA i 2010.

I 2012 arrangerte hun hackertreff sammen med verdens mest kjente hacker, Edward Snowden, et halvår før han ble kjent for lekkasjene om den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Det var også hun som i mai i fjor stod for intervjuet av Snowden under Nordiske mediedager. Hun har også jobbet tett med norske journalister og gitt opplæring i datasikkerhet og kildevern.

60 foredrag for 400 kroner

Prisen for å komme inn på messeområdet er 400 kroner for fire dager. Dette er inkludert tilgang til over 60 foredrag i Centre Court. For studenter er inngang til oljemessen gratis, bortsett fra arrangementet Young Professionals. Det koster 500 kroner på grunn av maten.

Antall foredrag som skal holdes på de ulike arenaene, teller i år over 400. Til sammenligning var det totalt 88 foredrag på konferansen i 2010.

Tidligere direktør i CIA John McLaughlin og tidligere direktør i MI6 Sir John Scarlett kommer for å snakke om sikkerhetstrender globalt, nasjonalt og helt ned på selskapsnivå.