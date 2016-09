Eni: - Ingen grunn til å frykte represalier

Ansatte har full rett til å melde i fra om det som oppfattes som kritikkverdige forhold, både i henhold til arbeidsmiljøloven og Enis interne retningslinjer, forsikrer det italienske selskapet.

- Det er ingen grunn til å frykte negative reaksjoner eller represalier. Snarere tvert i mot, sier Andreas Wulff, direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge.

- Godt klima for samarbeid

Tirsdag gikk Owe Ingemann Waltherzøe, som er tidligere varsler i Statoil, ut i Aftenbladet med støtte til Eni-ansatte som har varslet norske myndigheter om manglende sikkerhet i Goliat-prosjektet.

- Nå må vi for all del hindre at de blir utsatt for represalier etter Goliat-varslingene, sa Waltherzøe.

Andreas Wulff beroliger med at Eni-ledelsen nå oppfatter samarbeidsklimaet med tillitsvalgte, også de som stod bak brevene med bekymringer, som konstruktiv og preget av gjensidig tillit.

- Vi har erkjent at dette ikke alltid har vært tilfelle, men det har ikke under noen omstendighet vært snakk om represalier. Vi tar sterk avstand fra påstander om at ansatte skulle bli utsatt for noen form for sanksjoner ved varsling av forhold som bør forbedres, sier Wulff.

Brev med bekymringer

Aftenbladet fortalte sist uke at Eni-tillitsvalgte og verneombud varslet Ptil om «en sterk bekymring over gjentakende svikt i systemene for risikostyring» i det italienske oljeselskapet i en bekymringsmelding 13. juni.

Eni-ledelsen har ikke ønsket å kommentere kritikken direkte. Men i etterkant av brevet til Ptil og et annet brev til ledelsen i slutten av juli, er representanter fra henholdsvis fagforeningene og vernetjenesten, som stod bak brevene, inkludert i to nylig etablerte organer.

- Disse organene er etablert nettopp for å bedre forholdene som ble påpekt i brevene, sier Wulff

I brevet til Ptil uttykker tillitsvalgte i to fagforeninger og tre hovedverneombud blant annet bekymring for at:

Nøkkelpersoner i Eni Norge behersker norsk/engelsk dårlig og har manglende kunnskaper om norsk regelverk.

Utbedringer som er rapportert utbedret til Ptil, har vist seg ikke å være det.

Gjentatte unnlatelser i operasjonelt arbeid på Goliat og boreriggen Scarabeo 8.

Det kom også fram at styreformannen er «svært aktiv» og «legger seg opp i» daglig drift av selskapet, og at en distriktssjef ble bedt om å forlate sin posisjon etter uenighet om driften av Goliat-plattformen.

Tok tak i kritikken

Wulff forteller at Eni Norge umiddelbart tok tak i brevene. I tillegg innkalte Petroleumstilsynet ledelsen i Eni Norge til et møte før sommerferien. Der brevet fra fagforeningen til Ptil ble diskutert og en prosess for oppfølging vedtatt.

- I slutten av juli, dagen etter at brevet fra vernetjenesten ble sendt til ledelsen, ble dette tatt opp i møte med vernetjenesten om bord på plattformen, sier Wulff.

Begge brevene har ført til konkrete endringer, både i form av sterkere arbeidstakermedvirkning og forbedringsprosesser av mer generell karakter.

Situasjonen internt i Eni Norge er blitt bedre den siste tiden, ifølge tillitsvalgt Martha Skjæveland i Industri Energi i Eni, som var medforfatter av bekymringsmeldingen til Ptil i juni.

Men de Eni-ansatte er skuffet over norske myndigheter som de mener har brukt for lang tid på å reagere og følge opp sikkerheten på Goliat-plattformen. - Vi har sendt meldinger til Ptil som vi ikke har fått svar på, sa Skjæveland i en kommentar til Aftenbladet tidligere.

