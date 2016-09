Eni innrømmer mangelfull sikkerhetskultur

Administrerende direktør Philip Hemmens skrev dette i et brev fra Eni Norge til Petroleumstilsynet i midten av juli, etter en arbeidsulykke i juni.

Bellona: - Goliat-skandalen blir bare større

- I samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten har vi i igangsatt et omfattende arbeid for å styrke samarbeidet, kommunikasjonen og sikkerhetskulturen internt i bedriften, som et resultat av erkjennelsen av behovet for forbedret risikoforståelse, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge til avisen.

Fredag ble det klart at Goliat forblir stengt i flere uker

Eni evakuerte og stengte ned Goliat-plattformen etter et strømbrudd 26. august.

I mai ble Phil Hemmens er ansatt som administrerende direktør i Eni Norge etter Ruggero Gheller. Han har fått ros av tillisvalgte for å ta deres bekymringer mer på alvor enn forgjengeren.

Eni Norge

Under byggingen av Goliat-plattformen i Sør-Korea døde tre arbeidere. Prosjektet har vært preget av forsinkelser og budsjettsprekk, og bare siden oppstarten i april er det rapportert inn tolv hendelser og kommet inn flere bekymringsmeldinger.

KOMMENTAR Tenk om Goliat hadde stått i Lofoten

