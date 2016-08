Erna annonserer 24. konsesjonsrunde

- Dette er en merkedag. Vi starter opp 24. konsesjonsrunde i dag, Målet er å lyse ut arealer før sommeren 2017, og tar sikte på å tildele nye arealer i første halvdel av 2018, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse mandag.

Regjeringen åpner nå for at oljeselskapene kan komme med forslag til hvilke områder de ønsker å lete i. Så skal olje- og energidepartementet gå gjennom disse, og neste år vil de lyse ut hvilke områder som er valgt. Oljeselskapene har da rundt et halvt år på å søke, og så skal de etter planen få vite hvem som blir tildelt hvilke arealer før sommeren 2018.

Solberg sier til Aftenbladet at det viktigste signalet regjeringen nå sender ut er at de fremdeles har troen på oljenæringen.

- Denne næringen skal fremdeles fremdeles være en viktig del av norsk økonomi. Selv om vi ikke henter veksten vår derfra, mener vi at det skal være en stor og viktig næring framover for Norge i flere tiår.

- Da er det viktig at vi har stabile rammebetingelser, sier Solberg.

Olje-og energiminister Tord Lien sier at gjennom tildeling av nytt areal skaper regjeringen nå et grunnlag for flere arbeidsplasser.

Lien sier at det er for tidlig å si noe om hvilke områder det er mest sannsynlig at oljeselskapene vil nominere.

- Men slik det ser ut i dag vil mange av arealene som er aktuelle ligge i områdene utenfor Nord-Norge.

