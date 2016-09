Norges Fiskarlag er bekymret for forurensningssituasjonen i Vatsfjorden, men Mattilsynet mener det foreløpig ikke er grunn til å legge ned restriksjoner på sjømat fra området.

- Vi krever og insiterer på at virksomheten ikke må gå utover sjømattryggheten. Vi mener også at det ikke er gjort en veldig god jobb med å ta vare på hensynet til sjømat. Dersom verdiene av tungmetall, PCB eller andre miljøgifter øker, må det settes en stopper for utslippene, sier Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

LES REPORTASJEN:Vatsfjorden er en av de mest kvikksølvforurensede fjordene i landet. - Jeg ville ikke spist fisken hver dag fra fjorden.