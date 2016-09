Flere oljearbeidere mister jobben

Offshorerederiet Island Offshore reduserer antall ansatte. Nå er det bestemt at konstruksjonsfartøyet «Island Constructor» skal ta arbeid internasjonalt, og rederiet har dermed besluttet å kutte antall skift om bord fra tre til to, skriver fagforbundet Safe på hjemmesiden sin. De ansatte har gått i en 2-4-turnus i Nordsjøen (to uker på, fire uker fri), men skal nå gå skift på fire til seks uker, med tilsvarende friperiode.

Endringen gjør at mellom 20 og 30 personer blir overtallige.

– Det er en tøff prosess, men den har gått ryddig for seg så langt, sier Safe-leder Pål Torsgård.

KUTT INNEN VEDLIKEHOLD: 250 ansatte må gå i oljeserviceselskap

Offshorerederiet Island Offshore har hatt mange ansatte permittert fordi Statoil har valgt ikke å forlenge kontraktsperioder, og Safe skriver at nye permitteringer vil komme i høst.

Klubbleder Torsgård håper at myndighetene, som største eier i Statoil, vil presse på for å få oljeselskapet til å plugge flere brønner.

– Dersom det ikke blir bedre tider til neste høst, er permitteringskvoten på 52 uker brukt opp, og da vil mange arbeidsplasser være i fare, sier Torsgård.

RIGGKRISEN: 2200 riggjobber i akutt fare

Conoco Phillips har valgt å terminere kontrakten med Rowan om boreriggen Gorilla VI. Dermed vil riggselskapet redusere antall rigger i Norge fra to til én, skriver Offshore.no.

Rowan Gorilla VI holder nå på med plugging av brønner på Ekofisk-feltet, og hadde egentlig oppdrag til mars 2018. Offshore.no skriver at det foreløpig ikke er klart hvor mange som mister jobben som følge av rigg-reduksjonen.

LES OGSÅ:

Aker Solutions kutter sjefsnivå

Nav: 1000 personer ble oppsagt eller permittert i Rogaland i juli

100 må gå i NorSea Group

Kyllingstad er Olje-Norges 15. mektigste