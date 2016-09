Forsker: Bensinprisen må dobles for å få til en betydelig klimaeffekt

Venstre har gått høyt ut på banen og truet med å snu ryggen til et budsjettforslag som ikke ivaretar det grønne skiftet. Samtidig har ikke partiet sagt noe konkret om hvor smertegrensen går.

Som en tilnærming, har Dagbladet bedt to eksperter se på tiltakene som ligger i Venstres alternative budsjett for 2016, og konklusjonen er at det ikke monner.

- Basert på lista til Venstre, så er dette selvsagt for svakt. Generelt er Norges klimamål svært ambisiøse, og det må kraftig lut til for å klare det. Sånn sett er ikke politikerne i nærheten, sier seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero. Ett eksempel han trekker fram er å øke drivstoffavgiften med 50 øre.

- I virkeligheten må selve bensinprisen dobles for å få en betydelig effekt, forklarer Aamaas.

Seniorforsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt sier tiltakene går i riktig retning, men at det som ligger på bordet så langt, ikke løser Norges klimautfordringer.

Statoil kutter - men utslippene stiger

Nå kommer sola